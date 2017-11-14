南投愛心總動員 獨老遠離屋漏、無厠之苦

南投縣竹山鎮蔡姓獨居老人住家，裡頭沒有廁所設施，遇雨屋頂還會漏水，在公所、社區與衡山基金會志工一起努力協助進行修補。（記者謝介裕攝）

2017-11-14 18:35

〔記者謝介裕／南投報導〕「愛心」總動員﹗南投縣竹山鎮低收入戶8旬蔡姓獨居老翁，在竹山公所、德興社區與衡山基金會攜手同心協助下，不但屋頂完成修補不會再漏水，且有了新的廁所及浴室設施，居家環境獲大幅改善，為「行善友愛，居住無礙」的服務獨老計畫，作了最佳的印證。

繼路面坑洞修補、路樹修剪、喜喪事垃圾清理後，竹山公所清潔隊「特有」服務項目，近日又增加「服務獨老」計畫，尤其，公所與衡山基金會得知蔡姓老翁住家，不但遇雨會漏水，甚至房內也無廁所，遂列為優先協助對象，僅見志工們分工合作，有的將屋瓦拆除、有的負責重新鋪設新的遮雨板；有的除草或打掃居家環境，今日終於大功告成，老翁也頻向志工們表達感謝之意。

不過，包括廢棄建築材料在內，總共清出約1噸的垃圾，還好有清潔隊出動大型機具協助進行清運，不然，恐叫志工們傷透腦筋﹗

公所清潔隊長陳東睦指出，獨居老人多半勤儉，也不乏靠撿拾資源回收物為生，以致住家往往有諸多垃圾，常令幫忙的志工不知如何處理，如今清潔隊增設「服務獨老」工作，將讓其無後顧之憂，有需要的機構團體可向清潔隊洽詢，共為獨老營造優質居家環境盡分心力。

南投縣府表示，全縣目前65歲以上老人有8萬多人，其中獨居老人約2800人，對於竹山清潔隊的作法，十分肯定，也值得其他鄉鎮市學習。