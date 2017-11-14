澎湖花火節主舞台西瀛虹橋 南端堤防突傳10公尺崩塌

連接觀音亭南北堤防的西瀛虹橋，是澎湖重要的觀光景點。（記者劉禹慶攝）

2017-11-14 18:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海上花火節施放地點馬公觀音亭，西瀛虹橋南側入口堤防突傳崩塌，長度約10公尺，經民眾向議員陳慧玲反映，立即通報負責維護的澎湖縣政府工務處，已緊急聯絡包商進行搶修，並呼籲民眾晚間勿接近西瀛虹橋。

連接觀音亭南北側堤防的西瀛虹橋，是一座長200公尺的三跨鋼拱橋，呈現三跨如白雲般的弧形，橋面淨寬4.6公尺，最高處橋底距海平面約15公尺。拱橋在夜間上燈後呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七彩霓虹光。每年觀光旺季都是施放海上花火節主舞台，雖然進入冬季，也是國際風浪板重要賽場。

今日陳慧玲議員突然在臉書上發布，指稱西瀛虹橋南側入口堤防，約有10公尺長度崩塌，水泥塊掉落海中，鋼筋也已外露，擔心夜間民眾不諳狀況落海，因此貼文提醒民眾，並通報澎湖縣政府工務處，緊急派員會同廠商前往現場會勘，已與廠商簽結合約，將在明日立即展開修復工作。

工務處長蔡淇賢表示，由於澎湖東北季風強烈，西瀛虹橋南端入口處堤防，疑因不堪巨浪拍擊，加上鹽害腐蝕，導致水泥塊崩落，長度約有10公尺，已緊急與廠商簽訂合約，緊急展開修復工程；由於16日風浪板亞奧運積分賽即將在此展開，多國選手已先行進駐帆船訓練中心，夜間安全性仍需要注意，已通報主辦單位轉告。