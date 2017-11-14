菜鳥變黑馬！台中家商抽籤生手 全國技藝賽穿金戴銀

台中家商菜鳥抽籤選手藍若云（右）與詹巧楓以黑馬之姿，在全國家事類學生技藝競賽一舉穿金戴銀！（記者蘇孟娟攝）

2017-11-14 18:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中家商今年首度在全國家事類學生技藝競賽包辦服裝製作及服裝設計雙冠王，其中，「菜鳥」抽籤選手藍若芸與詹巧楓，賽前1個月才被抽出參賽，卻以黑馬之姿「穿金戴銀」，技驚四座！

台中家商包括邱詩勻、詹巧楓在服裝設計組20多名選手中脫穎而出，勇奪金、銀牌，藍若云與張修芸則與服裝製作組30餘名選手競爭後，摘下1金及第六名，兩組也各獲團體第一名，更是家商首度包辦兩項比賽雙冠王。

其中，在服裝製作組「穿金」的藍若云及在服裝設計組「戴銀」的詹巧楓，都是賽前1個月才被抽中「強迫」參賽的抽籤選手，兩人的訓練量及練習時間，遠不及自暑假起甚至更早就開始集訓的正選選手，卻以黑馬之姿搶下令大會驚豔的佳績。

家商流行服飾科指導教師劉素哲說，考題沒有範圍，加上訓練時間約僅1個月，只能儘量挑重點強化兩人的基本功及練習量，換取熟練度。

畢竟起步晚，加上邱詩勻、詹巧楓兩人慢條斯理的共同特點，正選選手已練就1天製作或設計完成2件衣服的功力，她們卻還停留在一週僅能製成2到3件衣服的進度，賽前1週才勉強達到1天完成1到2件的速度。

比賽時間4小時，藍若云必須製作出融合有弧型剪裁連結腰帶的短裙，但她賽前根本沒練過弧型剪裁技巧，只能一再到示範成品前觀察，再想像縫製法。

詹巧楓則須設計加製成出具年輕感且型態對稱、有口袋的洋裝，她賽前只練過不對稱洋裝，也臨場應變改成對稱洋裝，不熟練的她，比賽到一半時還突發其想加入領子的設計，突顯年輕樣式，增加製作複雜度，兩名「生手」最後勉強在限時內壓線完成作品。

沒想到兩名「慢工出細活」的抽籤學生，各獲金、銀牌，驚豔全場，更讓學校直呼挖到「璞玉」。

藍若云與詹巧楓都說，被抽中參賽時，腦中一片空白，硬著頭皮上陣，卻驚喜奪牌，獲獎除了可獲保送大學資格，更重要的是看見自己的潛力。

另外，學生邱晶鈴與謝宜諮則在競賽教具製作組獲團體第三名。

台中家商首度在服裝設計及製作組榮獲雙冠王紀錄。（記者蘇孟娟攝）