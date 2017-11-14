日本檢出H5N6 下個月起鴨場上市前都須採檢

2017-11-14 18:06

〔記者吳欣恬／台北報導〕日本上週傳出在死亡野鳥體內檢出H5N6高病原性禽流感病毒，農委會明天（15日）上午將召開今年入冬後第二次禽流感防疫專家會議，提升防疫措施。最快下個月起，全台鴨場上市前都須完成採檢，土雞則將提高採檢率，落實張貼溯源系統標籤、並須在5天內出雞完畢。

農委會副主委黃金城指出，國內土雞產業結構如果不調整，生物安全漏洞會繼續存在，禽流感的疫情每年都會再循環。

黃金城說，現在的情況，土雞場出雞後到了理貨場，來自不同土雞場的雞都混在一起，如果發現感染禽流感、出現紅腳症狀的雞隻，根本不知道來自哪一場。而且現在的土雞場出雞時間，短則10幾天、長則50、60天，人員車輛多次進入，成為防疫大漏洞。根據農委會的資料，發生禽流感疫情的土雞場，93％都是在開始出雞後才爆發。

土雞場張貼溯源標籤 5天內出雞完畢

因此，雙北屠宰場這個月起已開始試辦，所有土雞場出雞時都要在雞籠上張貼溯源系統標籤，要求土雞場以棟為單位，5天內出雞完畢。最快下個月起擴及全台，若有土雞場不配合，屠宰場將不收雞。

另外，黃金城指出，鴨的帶原比率雖只有2.5％至3％，但會保毒不發病，因此有必要加強監控。即使預期可能面臨業者反彈，仍要執行，土雞部分也將提高抽驗比例。

最近國內土雞和白肉雞價格也都出現上揚。10月中旬紅羽土雞產地價每台斤38元，10月20日漲至40元，今天更已漲至46元。

農委會畜牧處說，正常情況全台每週土雞供應量為180萬隻，10月下旬至今減至每週150、160萬隻。主因是2月初國內爆發新型H5N6高病原禽流感，實施禁運禁宰7天，當時農委會協助凍存1、200萬隻土雞陸續釋出，雞農擔心養多了價格不好，造成土雞供應量下滑。加上最近天氣轉涼，民眾需求量增加，土雞價格因此上揚。

而白肉雞於今年8月後，因氣溫高，種雞食慾不佳，產蛋量差，造成白肉雞小雞供應不順，供應量從每週450萬隻減至430萬隻，價格隨之上揚，9月底至今，產地價都在每台斤29元以上，和正常時的25、26相較上漲1成多。畜牧處說，已協調大成、卜蜂等大廠增加生產供應，價格已有回穩趨勢。