台鐵出軌次數創百年新高 局長鹿潔身：加強在職訓練

2017-11-14 17:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今日發生今年第12起出軌事件，創下103年來新高，台鐵局長鹿潔身表示，不否認台鐵傳統訓練方式可能有點問題，短期將重新檢討人員訓練模式、制度，並加強訓練強度；中長期將建立第二訓練中心，將實務操作納入，減少員工專業技能不足，要實際到現場學習的情況，初步考量將第二訓練中心，蓋在富岡基地。

台鐵今年12次出軌，鹿潔身表示，有幾次是燒軸，的確可說是設備老舊，但絕大多數是同仁執行確認工作上沒落實，像是確認號誌是否正確、轉轍器有無定位等；上周新竹機務段內出軌事件，就是調車號誌工調車過程未遵照SOP，沒發現轉轍器沒密合導致。

鹿潔身表示，工作上沒落實，跟人力不足會有一點關係，但主要還是這幾年人員「新陳代謝」太快，老師傅逐漸退休，每年一直補充新人，人員流動率快速；但台鐵工作技能，都需要時間去培養。台鐵傳統訓練方式，都是老師傅帶徒弟，實際操作學習；現在很多員工1-2年就當上小主管，很年輕就當上師傅、基層主管，但這些員工本身專業技能養成，可能不像老師傅那麼足夠，短期只能多花精神加強在職訓練。

台鐵目前在北投有員工訓練中心，但主要只能學習學科，可是很多工作不是上課、熟讀規章就能勝任，以往都是回工作現場，跟師傅學習實務操作。但現在台鐵人員狀況，新人太多培養不及，因此，接下來會多去日本考察，觀摩各鐵道公司訓練中心、設施、計畫、內容。

鹿潔身表示，既然知道原因在哪，就要去正視、檢討，台鐵這方面責無旁貸，不能一昧推給設備老舊；但是發生出軌事故後，只是追究責任、懲處、將員工調離原職，不見得是解決問題的方式。