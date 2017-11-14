這國中不一樣！校內自製紀念品 省錢改善教學設備

2017-11-14 17:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區新興國中辦家長會長交接禮，不同於一般家長會在外訂製紀念獎牌，新任家長會長楊雪燕希望資源取之於孩子、用之於孩子，決定善用校內自造教育示範中心強項，自行設計、製作紀念獎牌送給家長會成員，所撙節經費全數用在改善校內設備，協助學生有更好的求學環境。

從事廣告設計的楊雪燕特地將學校特色與自己專業結合，將傳統紀念品改為自己動手設計，再交給學校自造教育中心利用雷射雕刻、製作出獨一無二的紀念牌，除了幫助外界瞭解新興國中自造教育的特色外，能讓家長會成員與學校關係更加緊密，所節省的經費可協助校務推動、嘉惠更多學子。

除了由會長設計、學校製作獎牌外，為了將Maker精神發揮到極致，新興國中校長蘇恭弘特別商請學校的創校元老、延平國中退休校長洪麗里在空白紙扇上題字，製成一把獨一無二的紀念品送給卸任會長的呂明坤，祈願所有家長會成員一起為新興國中努力，永不退「扇」；還由校內同仁家屬親手製作一支「綠檀木」原子筆，把筆送給接任的楊雪燕，感謝楊雪燕如檀木般為學校無私奉獻，也祝福師生吉祥平安。

蘇恭弘表示，藉此紀念牌的發想與製作，展現該校科技與教學的最佳結合，尤其一０八課綱即將上路，新興國中是科技型前導學校，由教務處主任陳明宏領軍的科創團隊逐步將這些實用有趣的課程，如雷射雕刻、3D列印、四軸飛行器等，落實到課堂中，增強學生解決問題的能力。

  • 南市南區新興國中家長會利用校內自造教育中心製作別出心裁的家長會交接禮物。（記者王俊忠翻攝）

    南市南區新興國中家長會利用校內自造教育中心製作別出心裁的家長會交接禮物。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市南區新興國中家長會利用校內自造教育中心製作別出心裁的家長會交接禮物。（記者王俊忠翻攝）

    南市南區新興國中家長會利用校內自造教育中心製作別出心裁的家長會交接禮物。（記者王俊忠翻攝）

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