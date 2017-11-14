這國中不一樣！校內自製紀念品 省錢改善教學設備

2017-11-14 17:51

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區新興國中辦家長會長交接禮，不同於一般家長會在外訂製紀念獎牌，新任家長會長楊雪燕希望資源取之於孩子、用之於孩子，決定善用校內自造教育示範中心強項，自行設計、製作紀念獎牌送給家長會成員，所撙節經費全數用在改善校內設備，協助學生有更好的求學環境。

從事廣告設計的楊雪燕特地將學校特色與自己專業結合，將傳統紀念品改為自己動手設計，再交給學校自造教育中心利用雷射雕刻、製作出獨一無二的紀念牌，除了幫助外界瞭解新興國中自造教育的特色外，能讓家長會成員與學校關係更加緊密，所節省的經費可協助校務推動、嘉惠更多學子。

除了由會長設計、學校製作獎牌外，為了將Maker精神發揮到極致，新興國中校長蘇恭弘特別商請學校的創校元老、延平國中退休校長洪麗里在空白紙扇上題字，製成一把獨一無二的紀念品送給卸任會長的呂明坤，祈願所有家長會成員一起為新興國中努力，永不退「扇」；還由校內同仁家屬親手製作一支「綠檀木」原子筆，把筆送給接任的楊雪燕，感謝楊雪燕如檀木般為學校無私奉獻，也祝福師生吉祥平安。

蘇恭弘表示，藉此紀念牌的發想與製作，展現該校科技與教學的最佳結合，尤其一０八課綱即將上路，新興國中是科技型前導學校，由教務處主任陳明宏領軍的科創團隊逐步將這些實用有趣的課程，如雷射雕刻、3D列印、四軸飛行器等，落實到課堂中，增強學生解決問題的能力。