DIY迷你陶瓷狗狗 鶯歌陶博館獨家首發「體驗包」

「注漿DIY包」適合全家大小一起動手做做看。（記者翁聿煌攝）

2017-11-14 17:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕想當素人陶藝家嗎？鶯歌陶瓷博物館最新開發的「小狗注漿灌模體驗包」，只要將泥漿水DIY注入小狗造型的石膏灌模中，就可做出手掌大小的陶瓷小狗，隨心所欲上色，就成為獨一無二的迷你陶瓷狗飾品，還可以拿來當筷架或加上磁鐵變成冰箱上的MEMO提醒小物，令人愛不釋手。

「注漿DIY包」適合全家大小一起動手做做看，體驗包內含小狗造形石膏模1個、500毫升泥漿1罐、攪拌棒及海綿等工具，並附有操作說明書，民眾只需依照圖說順序製作，每罐泥漿約可完成8隻陶瓷狗。

陶博館長吳秀慈說，明年是農曆狗年，所以首發的「注漿灌模體驗包」，先以可愛的小狗造型現身。

吳秀慈說，另外還有「馬賽克磁磚體驗包」可依照需求設計筆筒、相框、壁飾掛勾、留言板等實用品，「磚造屋體驗包」可以利用小磚塊蓋小房子，學習台灣早期蓋房子的簡單原理；「陶瓷素坯DIY包」則適合喜歡彩繪的人，燒製過的坯體只要使用壓克力顏料、油性蠟筆、色鉛筆及彩虹筆上色即可完成獨一無二的陶瓷作品。更多資訊可上陶博館文化商城網站查詢。