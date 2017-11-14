新社花海第4天 蕎麥花田被踩出大窟窿！

新社花海吸引民眾前往賞花。（記者歐素美攝）

2017-11-14 17:16

〔記者歐素美／台中報導〕鬼怪要哭了！新社花海第4天，雖然上午下雨，現場有些泥濘，但民眾遊興不減，賞花民眾絡驛不絕，協興街沿途停滿車輛，兩公頃的蕎麥花田，吸引許多民眾前往拍照，回味韓劇「鬼怪」的情節，但不知是民眾缺乏公德心進入花海裡面拍照或野狗闖入，致蕎麥花田被踩出大窟窿，美景遭破壞。

逢甲大學生穿著畢業服到新社花海拍攝畢業照。（記者歐素美攝）

新社種苗改良繁殖場副場長李美娟表示，新社花海於11日開幕，首日即吸引8萬人到場賞花，隔天也有4萬人次場，昨天週一，賞花人潮較少，約1萬人。

重現韓劇「鬼怪」場景的蕎麥花田。（記者歐素美攝）

今天上午，新社下雨，隨後雖出大太陽，但新社花海的路面仍顯得有些泥濘，第三停車場並因此暫停開放，因路邊停車場收費100元，不少民眾為節省停車費，將車子停在協興街沿線路旁，還好非假日，車子比較少，對交通的影響不大，民眾賞花遊興不減，還有大學生穿著畢業服到花海拍攝畢業照。

蕎麥花田出現大片被踩踏的痕跡。（記者歐素美攝）

佔地2公頃的蕎麥花田是今年新社花海的主要特色，種苗場除重現韓劇場景，設置穿越時空的任意門，並建置30公尺長的步道，因擔心參觀人數太多，每梯次限20人，吸引不少民眾前往拍照留念，但不知是民眾缺乏公德心進入花海裡面拍照或野狗闖入，致蕎麥花田被踩出大窟窿，美景遭破壞，讓不少人大呼可惜。

因為下雨，新社花海的賞花路徑有些泥濘。（記者歐素美攝）

新社種苗改良繁殖場副場長李美娟表示，蕎麥花田出現大窟窿，主因是下雨造成蕎麥倒伏所致，今天賞花遊客約2萬多人。