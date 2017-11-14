中火操作許可展延遭退 環團：實質核減用煤量更重要

2017-11-14 17:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕台中火力發電廠9部機組操作許可證展延申請被台中市府退件，引發熱議，環團「台灣健康空氣行動聯盟」今表示，事關中南部空污重災區人民呼吸權益，但一切都在黑箱進行，質疑台中市府聲稱嚴審又退件，只是為了化解12月17日反空污大遊行的壓力，他們主張，並非只要台電提出減煤期程就能通過，應該要實質核減用煤量，落實管制生煤自治條例「4年減4成」的精神。

台健空盟表示，過去台化和六輕展延許可證均受到公民高度關注，並要求彰化和雲林縣政府資訊公開和公民參與，沒想到台中市政府不僅未資訊公開中火展延許可證消息，也未讓公民參與，這種黑箱作業審查展延事宜，完全違背民主精神！

台健空盟說，環保署長李應元和經濟部長沈榮津11月2日視察中火宣示加強污染防制措施，但中火在11月6日提出9部機組展延申請，竟完全沒提出減污減碳期程，顯示台電根本無意減煤減排，環保署與經濟部的宣示只是空話。

台健空盟並譴責經濟部及環保署，對於台電態度放任，也抨擊台中市政府管制生煤自治條例，根本只是安慰劑，公告近2年，卻根本毫無減量實效，預期2020年1月公告4年後仍將一事無成。

台健空盟進一步要求，經濟部應確實要求台電及中火配合地方政府法規，逐年實際減煤；環保署確實負起責成污染大戶中火實際減碳減汚的責任；中火確實依照地方法規及國家減碳政策提出減煤減碳的期程；台中市府應全面主動公開中火所有許可證資料，讓攸關民眾權益的資訊公開透明、更應具體核減生煤使用量，落實管制生煤自治條例4年減4成。