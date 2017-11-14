避免鉛中毒 投縣議員促訂定「無鉛水龍頭」自治條例

2017-11-14 16:46

〔記者張協昇／南投報導〕政府已公布飲水用水龍頭無鉛檢驗規範，南投縣議員張維華今（14）天要求縣府加強宣導，並進一步訂定自治條例，規範只要是飲水用，就必須使用無鉛水龍頭，避免民眾誤用含鉛水龍頭，造成慢性鉛中毒，讓南投縣成為全國第一個不用擔心喝到鉛水的縣市。

張維華今天在縣政總質詢說，根據醫學研究，長期攝取鉛，可能導致貧血、兒童智力下降及帕金森氏症等症狀，美、日等國家早在十多年前即訂定水龍頭鉛溶出量標準，甚至禁用含鉛水龍頭。

張維華說，行政院標準檢驗局雖然在今年初實施飲水用水龍頭CNS8088無鉛標準，規定水中釋出含鉛量須低於7微克，合格的無鉛水龍頭應於主體標示LF（Lead Free），並於外包裝印「飲水用 」字樣，但因並未禁用含鉛水龍頭，民眾可能因含鉛水龍頭較便宜，或不知問題嚴重性，購買含鉛水龍頭，尤其是縣內許多新建校舍，仍使用含鉛水龍頭，可能造成學童長期遭鉛慢性毒害，建議縣府應加強宣導，並訂定自治條例，進一步規範只要是飲水用，就必須使用無鉛水龍頭。

建設處長李正偉說，會在包括校舍等縣府新建工程，將飲水用水龍頭須使用無鉛水龍頭，納入招標規範，並建議自來水公司也應全面換裝無鉛水管。

衛生局長黃昭郎說，目前法令並未強制餐飲業必須使用無鉛水龍頭，但衛生局會加強輔導業者換裝，並向民眾宣導若水龍頭長時間未使用，應讓水流放數分鐘再接水使用，降低水中含鉛量。