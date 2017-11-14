南市4G Wi-Fi熱點 「網」住遊客

南市公車智慧站牌廣布4G Wi-Fi熱點，方更民眾利用。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-14 16:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市打造4G智慧城市，不僅已完成號誌路口Wi-Fi熱點的佈設，交通局更在全市近400台公車及873處的智慧站牌建置4G Free Wi-Fi熱點，只要1機在手，不論等車或上車後，均可享受免費的Wi-Fi網路服務，再也不必擔心上網流量的限制了！

交通局長林炎成表示，為讓民眾暢遊台南文化風情，105年度起已完成建置360處智慧站牌並試辦開放4G Free Wi-Fi給民眾使用，民眾反應相當熱烈，今年加碼開放近400台公車及513處智慧站牌的4G Free Wi-Fi熱點，同時，搭配全市1600處號誌化路口的4G Free Wi-Fi，網路服務範圍更廣。

公共運輸處長呂獎慧表示，今年大台南公車APP的功能改版，現已具備訊息推播、票價查詢等功能，並持續優化路線規劃及動態公車等介面，另外也在站牌及車內裝設多達4000餘個Beacon藍牙發報器，民眾開啟大台南公車APP及手機藍牙服務後，只要接近裝有Beacon的公車站，就可獲取即時推播的公車到站時間資訊或觀光景點等加值服務。

公共運輸處也透露現正建置大台南公車網站及APP程式英、日文版本，預定12月推出，進一步提升台南國際友善城市。