鳳林宮建醮 有請「歪頭白府元帥」當先鋒

2017-11-14 16:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大林蒲鳳林宮是全國唯一祀奉白府元帥的廟宇，神像的頭永遠歪歪的，被稱為「歪頭白元帥」，被賦予獨一無二的傳說。鳳林宮在即將遷村前最後一次建醮，將由白府元帥當先鋒官，18日將請出顧爐。

鳳林宮的前身為「鳳岫宮」，為大林蒲先人於清康熙36年（1697年）結廬奉祀，主神為溫、池、朱「三府王爺」，排定12月9日起舉辦「鳳林宮啟建五朝祈安清醮大典」。大林蒲啟動遷村，這可能是這座320年老廟在大林蒲最後一次建醮，格外引人注目。

建醮系列活動已於今年4月間陸續展開，18日要請出白府元帥顧爐，當起三府王爺出巡的先鋒官，也讓200多年前的傳說再度引起熱議。

根據當地鄉野傳奇，當地有名陳姓信士的兒子久病不癒，求助池府王爺，經查明為千年白蛇精作怪，池府王爺使計將牠收伏，念其千年修行不易，收為駕前先鋒官，封白府元帥。

相傳大林蒲有偷豬賊橫行，被白府元帥懲治，偷豬賊心有不甘潛入廟內，將白府元帥神像頭部扭斷，雖屢屢委請雕刻師傅修復，但沒多久頭部還是會歪掉，後經請示決定維持原狀，從此祂被稱為「歪頭白元帥」。

鳳林宮主委許木成表示，全台灣只有鳳林宮奉祀白府元帥，其餘都是從此分香祭祀，這段傳奇常被翻拍成戲劇。鳳林宮祭祀常務委員張清哲說，白府元帥的頭部真的曾被折斷，迄今仍留痕跡，根據雕刻師傅說法，歪頭應該是木質紋理或折斷時產生缺陷，以致無法完全修復。