后里舊社彩繪村 拍照打卡新景點

舊社里彩繪融入后里薩克斯風產業特色。（記者張軒哲攝）

2017-11-14 16:44

〔記者張軒哲／台中報導〕近年各縣市彩繪村盛行，后里區偏遠農村舊社里也搭上彩繪列車風潮，本月多了數幅充滿在地風情的彩繪圖案，構圖創新、用色艷麗，活潑可愛圖案吸引大人孩童拍照，逐漸成為后里打卡新景點。目前已完成8幅彩繪，預計年底前，15幅作品會全數完成，吸引台中花毯節遊客到此一遊。

民眾到舊社里拍照打卡。（記者張軒哲攝）

舊社里地處大甲溪畔，是典型農業聚落，15幅壁畫以天靈宮為中心，分散在各角落，本週已有8幅彩繪完成，生動逗趣的彩繪相當吸睛，陸續有網友在臉書社群網站貼文，市議員陳本添也在臉書替家鄉宣傳，吸引后里、豐原、神岡地區民眾拍照。

舊社彩繪村有可愛石虎壁畫。（記者張軒哲攝）

舊社彩繪村壁畫有融入后里在地文化，有可愛石虎、百合花、海芋、松鼠與薩克斯風等圖案，來自豐原的陳小姐說，在臉書看到朋友拍照打卡，覺得圖案很漂亮，趁著好天氣騎機車來拍照，寧靜農村多了彩繪之後，顯得繽紛多彩。

舊社彩繪壁畫以后里花卉為主題之一。（記者張軒哲攝）

舊社里里長林有盛表示，預計以15幅彩繪打造舊社彩繪村，若沒下雨預估再20天就會全部完成，目前已有8幅作品完工，是由打造嘉義好美里3D彩繪村的彩繪大師曾進成設計創作，作品融入后里特產主題，也配合即將舉行的花毯節與台中世界花博會，吸引更多人暢遊舊社里。