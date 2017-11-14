學生拉布條抗議校樹遭砍頭 屏科大：預防性修剪

屏東科技大學修剪校樹，將整排路樹通通砍頭處理，引發學生疑慮；屏科大回應，修剪校樹是為了移植及預防性修剪。（記者邱芷柔攝）

2017-11-14 16:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學學生會今天拉出「預祝2017年世界砍樹大學成果競賽屏科奪冠」布條，反諷學校未妥善規劃就任意修剪校樹，將整排路樹通通「砍頭」處理，破壞校園環境；屏科大回應，修剪校樹是為了移植及預防性修剪，事前均經過校內森林系教授、專家現勘。

屏科大學生會長招有倫說，屏科大去年拿下綠色大學全國第1名，但上週末開始，校內獸醫系館後方的動物醫院旁，校方進行「修剪」樹木，其樹枝切口超過人的腰圍，明顯與修剪規範不符，原本綠蔭盎然的馬路，現在變成光禿禿一片，學生們對於這樣的情景感到遺憾與痛心。

獸醫系黃姓學生表示，遭「砍頭」的兩排樹木，是黃鸝鳥、白頭翁及綠繡眼等鳥類的棲地，原本只要抬頭觀察就能看見，但學校在修剪樹木前沒有做好相關規劃，有破壞生態的疑慮，修剪過程相當粗糙且霸道。

屏科大主任秘書葉桂君說，修剪校樹主要為考量用路人及建築環境安全，去年尼伯特及莫蘭蒂颱風造成校內樹木斷裂，甚至連根拔起，因此每年校方皆會預防性修整樹木，另外獸醫館周邊樹木生長過於密集，不利生長，將搭配校園人行步道綠化工程，進行計畫性疏植，校方也會向學生說明修剪源由，消弭學生疑慮。