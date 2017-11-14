「鄰避」變「鄰聚」中市文山水資源回收中心獲公共工程金質獎

2017-11-14 16:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府水利局努力翻轉「水資源回收中心等於鄰避設施」的舊思維，藉由開放設計、大面積綠地及水景，營造親民的自然生態環境，陸續獲得中央大獎肯定。水湳水資源回收中心去年獲得公共工程金質獎優等，今年則由文山水資源回收中心獲得公共工程金質獎優等的肯定。

行政院公共工程委員會第17屆公共工程金質獎得獎名單昨日出爐，共有59件工程參選，得獎工程特優7件、優等15件、佳作16件；個人貢獻獎則有9位人員參選，其中各3位獲得優等及甲等。文山水資源回收中心獲得設施類優等獎，主辦機關水利局是本屆設施類唯一參選並獲獎的地方政府機關。

水利局長周廷彰說，水資源回收中心以往總是被民眾視為鄰避設施，文山水資中心翻轉傳統舊思維，突破以往設計手法，藉由開放設計、大面積綠地及水景，營造親民的自然生態環境，讓「鄰避」變「鄰聚」。

文山水資源回收中心的地下式雨水滯洪設施設計，則充分利用都市土地，打造韌性城市，是目前政府自辦興建唯一擁有九大指標黃金級綠建築標章的水資源回收中心。

為打造親子寓教於樂的環境教育場所，文山水資中心管理中心內的展示空間也設置多媒體互動電視牆，介紹汙水處理流程及使用的設備特色等。另外，參考日本從小教育汙水下水道的重要性，特別規劃設置體感互動遊戲設施，將汙水知識結合於遊戲之中，讓大小朋友都可從中學習了解。

除文山水資中心獲優等獎，台中市政府還有建設局水湳經貿園區地下停車場及教育局代辦松竹果小松竹樓老舊校舍整建工程，皆獲選佳作。