公道三計畫案講了20多年 議員促竹市府加快腳步

2017-11-14 16:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市公道三竹光路銜接景觀大道的新闢道路計畫案到底能否執行？成為市議會此次定期大會多名市議員質詢焦點議題，包括市議員陳啟源、許文棟及鄭正宗和陳清全今天都要求市府加快腳步，不要讓少數不同意住戶影響同意用戶的期待，這條路的開闢是百年計畫，已講了20多年了，市府官員應展現公權力並加快腳步，不要讓「市長」被罵。

市府都發處表示，公道三竹光路銜接景觀大道的新闢道路工程，全長700公尺，其中有500公尺因位在連續3個彎道上，恐增加行車危險性，市府通過的都市計畫變更設計，是採取直線方式開闢道路，這是在民國97年獲市議會支持，此方案需拆遷住戶約76戶。

都發處表示，公道三計畫案正進行都市計畫變更作業，今年11月8日經內政部都委會專案小組第3次會議審議完成，初步建議將由內政部辦理聽證作業，在11月21日召開內政部都委會大會審議，市府會持續與少數民眾溝通說明，讓市民共同期待的公道三能早日開通，解決此段道路壅塞瓶頸。

都發處表示，針對路線範圍內的住戶已擬定可領地的安置計畫，且為讓民眾了解此案辦理進度、路線方案及後續市價補償、領地安置計畫等內容，今年1月就針對涉及徵收補償的地主與住戶進行多次家戶拜訪，在拆遷戶76戶及202名地主中，有9成以上支持市府所提的直線路線方案，並接受市價補償或領地等安置計畫。

市議員陳啟源、許文棟、鄭正宗及陳清全和陳治雄等人此次定期大會都針對公道三道路計劃案要求市府加快腳步，鄭正宗說，這條路講了20幾年了，他從中年民代溝通到現在被叫「老大」，努力這麼久，不能只聽幾個不同意戶的意見，就抹煞其他同意戶的意願，要求市府拿出公權力，如果市長林智堅任內沒通過此案，即使同是民進黨，他一樣照罵，要求官員們不要害「市長」。

市府強調非常重視公道三都市計畫變更案，在內政部都委會專案小組審議時，都是由副市長或秘書長率市府都發處、交通處、工務處、地政處及財政處等處長出席向專案小組委員說明開闢公道三並採直線方案的公益性、必要性，以及推動的急迫性。