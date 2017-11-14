強力取締違規廣告 屏東2週告發300件

2017-11-14 15:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府環保局環境衛生科連日分派多組人馬強力取締拆除違規廣告，近2週來累計拆除大約3000張違規廣告物，估計告發開罰及停話者高達300件之多。

取締範圍包括屏縣內省道及快高速公路匝道路口等主要道路中央分隔島路燈、號誌桿及兩旁行道樹，一路從台27線屏東市轄境起，沿萬丹鄉、新園鄉迄東港鎮等鄉鎮，一日之內拆除的廣告物路段長達50公里，常見一張廣告物沿路「逢柱必掛」。

屏東縣環保局長魯台營表示，雖已多次正式函文請省道及快高速公路等重要道路的管理機關，主動規劃巡拆告發取締違規廣告物，但因排拆時間漫長，緩不濟急，造成台27線萬丹鄉、新園鄉及台1線麟洛鄉、內埔鄉、竹田鄉、南州鄉、新埤鄉等鄉鎮轄境路段沿線二旁路樹、桿柱及中央分隔島遍佈違規廣告物，甚至有多個重要路口每一支桿柱遭無情張貼繫掛將近10張違規廣告物，嚴重破壞道路環境品質，並影響用路人車視線、危及用路人車安全甚鉅，因此環保局加強派員取締。

環保局指出，除了處以罰鍰及停話處分，也「遇掛即拆、見貼即撕」，第1次被查獲開罰1200元，第2次罰2400元，一直累加至6000元，今年初至9月已開罰252件，罰款累計金額50萬，停話310件；環保局再次呼籲營建商、房屋仲介及廣告業者，應尋求其他電子媒體、平面媒體或手機簡訊等廣告方式，避免衍生危害用路人車生命財產安全的交通事故，還給民眾一個視線潔淨、舒適的街道市容環境。