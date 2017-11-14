創意教案玩中學 老師讓上課變好玩

邱芳榆獲得「教師創新教學媒體」高中組第2名、「教師創意教案」高中組第3名。（記者鄭淑婷攝）

2017-11-14 15:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園私立成功工商物理、化學老師邱芳榆，從小就期盼能當老師，大學、研究所雖聽從長輩的建議選讀環境工程，還是難忘心中的志願，大學時就到補習班任教並選修教育學程，畢業後如願取得教職，她說，教學過程發現學習低落的孩子，不太喜歡舉手發言或回答問題，因此開始針對課程單元設計教案，以「玩遊戲」的方式讓每個學生都能參與，即使答錯也沒有關係。

邱芳榆擔任教職已12年，至今設計了5、6個教案，每個教案都得花上6到8個月設計，設計的靈感來自生活各個層面，今年她曾獲得國教署舉辦的全國性教育教案優良獎，是全國高職唯一獲獎的老師，性教育與物理、化學看似八竿子打不著，但她表示，透過教案設計、連結，其實物理不只是物理、化學也不只是化學，可以延伸出很多的層面，包括性教育、甚至是情感教育，比如講解液態氮的時候，曾以新聞事件的凍卵議題為例，解釋為何液態氮可用來凍卵，也讓學生討論事件主角的立場、看法。

邱芳榆日前參加愛學網系列活動，再拿下「教師創新教學媒體」高中組第2名、「教師創意教案」高中組第3名，她說，這次設計的教案希望能「翻轉教室」，讓學習能延伸到課堂外，透過預先放上部落格的影片，讓學生在任何時間都能預習、複習，也讓弱勢學生能夠強化學習，在課堂上則採「小組成就區分法」，依據每個學生的學習狀況，適時給予鼓勵或是加分，讓小組成員彼此之間可以開心合作、屏除排擠的心態，讓上課變得好玩、有成就。