中輟輔導及復學率 竹市再獲獎

2017-11-14 15:41

［記者洪美秀／新竹報導］教育部今天在新竹市舉行全國中輟預防業務傳承研討暨表揚大會，其中新竹市前年、去年連續獲全國輔導中輟學生有功縣市第一名，今年在中輟生總復學率也獲全國第二名佳績，由學校、教育處、警察局少年隊及各區公所建立防護網，守護每個孩子，而光華國中及香山區公所也獲頒有功學校及有功單位。

新竹市府教育處表示，單親家庭的虎哥是光華國中中輟學生，因交友問題，險些誤入歧途，還曾因父親被毆打想前往理論，後來輔導老師介入並轉介到楊梅國中秀才分校就讀，如今已取得畢業證書，因為大家的不放棄，讓虎哥也不放棄自己。

而家住香山區的美美因爸爸忙於生計，常因作息不正常讓她沒去上課，香山區公所基於維護孩子受教權益，對美美的父親開出罰鍰處分書，區長賴榮光說，這是「新竹市第一張強迫入學行政罰鍰」罰單，讓孩子上學是最重要的事，區公所結合鄰里、警政、社政及民間團體，「軟硬兼施」讓美美的爸爸重視孩子的教育，協助美美穩定就學，脫離中輟危機。

教育部國民及學前教育署組長林良慶肯定新竹市在中輟輔導及復學率的表現，幾乎達到零中輟目標，不管是教育處社工或學校輔導室及警察局少年隊，都付出很多心力，表現值得其他縣市學習，副市長沈慧虹也代表受獎，強調讓每位孩子感受到充滿「愛」，是大家的共同的目標。

市府教育處長李芳齡說，「愛‧飛揚」是中輟學生研討活動的主題，鼓勵大家張開雙手讓愛飛揚，陪伴每個迷途的孩子，讓未來充滿希望。新竹市透過警政、社政及少年隊，與學校形成緊密防護網，每月都會邀集相關單位及學校校長，針對孩子討論個別化輔導策略，期待找回每一位孩子的未來。