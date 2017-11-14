333元起遊社區 魚夫等達人帶你感受屏東文化魅力

尋旅屏東邀請漫畫家魚夫（中）等達人帶路。（記者羅欣貞攝）

2017-11-14 15:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東推動社區營造，今年榮獲文化部評比全國績優，為進一步整合串連各社區歷史場所、族群生活、美食特產等，在文化部指導下，屏東縣政府文化處從11月起至明年1月，推出「尋旅屏東」社區小旅行遊程，包括二戰碉堡之旅、沿山公路教堂之旅、農漁村風情等，部分路線還邀請到作家魚夫帶隊品味小吃與古蹟，劉還月導覽恆春半島。

屏東，文化處長吳錦發表示，推動社區小旅行有兩個核心目標：搶救貧窮大作戰與尋找屏東的記憶，屏東青年返鄉除了從事新農業之外，許多人在社區開設餐飲等特色小店，如春日鄉的「春日廚房」，是一位部落返鄉青年改建家裡的雜貨店而來，小旅行就是讓大家認識這些默默耕耘的青年小店，此外，屏東的小吃、教堂、碉堡、族群文化等歷史記憶，也透過小旅行讓大家認識，讓旅遊屏東的選擇更多元豐富。

魚夫表示，最近他在民視開節目介紹台灣的小吃與古蹟建築，家鄉屏東就預計要錄10多集，最近播出的一集是屏東眷村與孫立人將軍行館，來到一個城市不外乎走走逛逛，品嘗美食，而屏東有很優異的條件。

屏東縣政府近期出版漫畫家魚夫《戀戀故鄉屏東行》，來自林邊鄉的魚夫，用詼諧敘述與風格圖繪，介紹家鄉美食與古蹟建築，配合新書出版，魚夫將擔任2梯次的文化導遊，11月29日走逛屏市，12月6日帶隊林邊東港，親自帶領民眾品嘗小吃，還有聆聽老建築背後的人文往事。

擁有豐富田野踏查經驗的作家劉還月，對於恆春半島過往族群文化與歷史變遷有獨到的研究，本次社區小旅行邀請到劉還月12月2日至3日導遊2天1夜半島之旅，讓團員認識斯卡羅族（排灣化的卑南族）、恆春阿美族等族群更迭軌跡，開拓不一樣的視野與體驗。

去年社區小旅行僅6梯次，報名秒殺，今年增為9路線13梯次，收費一樣低廉，有1日遊丶2日遊，分每人333元、666元丶1088元丶1688元，相關費用與出團梯次可洽詢08-7967069或上「綠元氣產業交流促進會」臉書粉絲專頁查詢。