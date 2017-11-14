好山好水好風景 六龜角逐「台灣城鎮品牌獎」

六龜區獨有的荖濃溪泛舟活動馳名中外。（記者黃佳琳攝）

2017-11-14 15:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由全球品牌管理協會主辦的「2018台灣城鎮品牌獎」，希望能挖掘出台灣城鎮的精神代表，協助台灣提升全球競爭力。境內擁有好山好水及豐富物產的六龜區有意報名角逐此殊榮，區長宋貴龍表示，讓世界看見六龜有多美。

宋貴龍說，六龜區內山巒層疊，荖濃溪流穿其中，孕育出豐富的農產，其農產品如黑鑽石蓮霧、網室木瓜、蜜棗等名聞全台灣並外銷各國，更有屬碳酸氫鈉的溫泉及獨有的荖濃溪泛舟活動；近年來，「一日農夫」遊程透過政府及在地社區的推動，儼然紅透全世界，連日本、韓國的遊客都指名六龜之「一日農夫」的體驗活動。

88風災後，六龜區極需建塑品牌，讓全世界看見走出風災後不一樣的六龜，因此，希望透過參與「2018台灣城鎮品牌獎」活動，重新凝聚六龜居民的向心力，不僅要成為高雄的後花園，更要成為台灣的新亮點。

宋貴龍指出，商品需要品牌加持，城鎮當然也需要，因此「建塑品牌、放眼六龜」的形象品牌建立與經營，將有助於六龜區日後對於觀光產業、農特產品、自然景觀、生態旅遊企畫行銷等特點，吸引遊客造訪，讓六龜這座山城充滿熱力，在世界上發光發熱。