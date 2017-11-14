yes123求職網「一例一休修法調查」 45％勞工不支持、老闆多支持

yes123求職網發表「勞資一例一休與職場冷感症調查」，另也邀請勞工案例、幸福企業分享職場經驗。（記者李雅雯攝）

2017-11-14 15:01

〔記者李雅雯／台北報導〕yes123求職網今天發表「勞資一例一休與職場冷感症調查」，調查結果顯示，不支持一例一休修法的勞工有四成五；贊成一例一休修法的企業則達八成三七，企業最關注「放寬七休一」例假日可挪移部分。

yes123求職網針對站內求職者、企業主分別進行「勞資一例一休調查」。調查資料指出，一例一休上路後，71.1%勞工對於「投入工作的時間」認為持平、沒有變化，11%勞工認為「工時確實較一例一休實施前減少」；有45.5%勞工在例休日加班，且加班費獲得全數核發，另有15.8%勞工在例休日加班，儘管申請加班費，卻未獲全數核發。在一例一休修法上，最獲支持修法勞工關注的項目是「勞工特休可以遞延」。

yes123求職網公關副理楊宗斌指出，此次調查中特別明顯的是勞工支持一例一休修法與否呈現五五波，20到29歲間的年輕族群是不支持一例一休修法比例相對較高的一群，也有部分勞工是因為加班費「看得到、吃不到」，有些老闆為了避免休息日「做一給四、做五給八」多給加班費狀況，乾脆另聘兼職人員，毋須正職人員多加班，讓部分勞工轉而支持一例一休修法，欲爭取自己的加班費自己賺的機會；資方大多對一例一休表達支持，一例一休讓部分企業人事成本增加，尤其對餐飲服務業、量販店、百貨商場等著重業績在六日的店家影響明顯。

冰淇淋店長楊鈞儀過往任職補教業，工作時間長，幾乎沒有和家人、朋友相處的時間，待了3年也搞壞了身體，後來出外創業賣起冰淇淋。楊鈞儀認為，過往自己是勞工，現在做起老闆來，愈加了解身體健康的重要性，工時長並不等於生產效率，為了員工好，不該有連續上班狀況，並不贊成鬆綁七休一，員工的身體健康、身心快樂才是最重要的事情。

「勞資一例一休與職場冷感症調查」在今年10月26日到11月6日期間進行調查，網路問卷調查20歲以上在職人員，有效問卷1332份，信心水準95%、誤差值正負2.69%；企業端回收有效問卷882份，信心水準95%，誤差值正負3.3%。