大潤發台灣菜豆 北市衛生局抽驗殘留農藥超標

「大潤發內湖一店」的「台灣菜豆」，經衛生局抽驗殘留農藥超標。（北市衛生局提供）

2017-11-14 14:31

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今公布10月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，有4件不符合規定，包含1件「大潤發內湖一店」的「台灣菜豆」、「新鮮採水果專賣店」與「世界城鮮菓店」各1件的「百香果」、1件「全方位食品行」的「蚵仔白」，分別有1至4項不等的殘留農藥超標。

衛生局表示，10月針對生鮮蔬果殘留農藥抽驗，分別前往北市蔬果零售業者、賣場、超市、批發市場及餐飲店等處，共計抽驗78件蔬果產品，檢驗結果4件不符合規定，包含1件「大潤發內湖一店」的「台灣菜豆」、中山區「新鮮採水果專賣店」與北投區「世界城鮮菓店」各1件的「百香果」、1件大安區「全方位食品行」的「蚵仔白」，分別有1至4項不等的殘留農藥超標。

衛生局表示，4件不符規定產品的殘留農藥，如殺蟲劑克凡派、阿巴汀；殺菌劑達滅芬、扶吉胺、撲克拉、凡殺同、賓克隆，按行政院農業委員會公告，皆為合法登記並領有許可證的農藥，核准使用於限定類別農作物，惟其殘留農藥含量應符合容許標準。

衛生局表示，殘留農藥含量超標者，違法可處6萬元以上2億元以下罰鍰；不符規定的4件產品，衛生局已要求抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請各所轄縣市衛生局溯源處辦。

衛生局呼籲，農友於栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令；而民眾在食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動自來水沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開，或選擇當季蔬果，也能減低農藥殘留。

大安區「全方位食品行」的「蚵仔白」，經衛生局抽驗殘留農藥超標。（北市衛生局提供）

中山區「新鮮採水果專賣店」的「百香果」，經衛生局抽驗殘留農藥超標。（北市衛生局提供）