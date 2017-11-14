觀光文化節活動多 西螺大橋將封橋3天

西螺大橋觀光文化節週末登場今天記者會由農會的「素蘭要出嫁」表演開場。（記者黃淑莉攝）

2017-11-14 14:28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林西螺大橋觀光文化節今年結合西螺農會百週年慶及福興宮太平媽祖遶境，活動相當精彩，有踩街、稻香田園馬拉松、選手之夜、明華園「乖願再來」大戲及在地米食料理品嚐，配合活動西螺大橋從17日早上9點到20日早上9點封橋3天。

西螺鎮公所、農會及福興宮今天在西螺大橋下召開「西螺大橋觀光文化節」記者會，農會人員表演「素蘭要出嫁」快樂開場，同時介紹西螺農產及文化節活動內容。

西螺農會總幹事廖錦富指出，慶祝西螺農會成立百週年安排各項精彩活動，18日一大早由嘉年華踩街登場，有牛車、菜車、耕耘機，還有地方社團、學校總計30多隊上千人參加；晚上6點在西螺大橋旁廣場有選手之夜，邀請戴愛玲、謝和弦等歌手表演，現場還準備了1500人份在地特色料理免費品嚐，19日早上6點有超半馬路跑。

福興宮董事長楊文鐘表示，西螺太平媽遶境大會香將於19日晚上8點起駕，遶境雲林、彰化等14鄉鎮200多間宮廟，18日晚上有明華園歌仔戲表演、19日起駕行經西螺大橋將施放高空煙火秀。

西螺鎮長鄭鈴惠表示，今年西螺大橋觀光文化節有百年農情、親子樂活、藝文活動，歡迎大家來參加感受西螺人熱情之西螺之美。