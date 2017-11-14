中火9機組操作許可證全退件 林佳龍籲盡速補提減煤措施

台中市長林佳龍呼籲台中火力發電廠盡速補提減煤措施 。（記者張菁雅攝）

2017-11-14 14:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中火力發電廠申請9部機組操作許可證展延，被台中市政府全數退件。台中市長林佳龍今天表示，中火未提生煤管制的配套做法，因此被退件，呼籲中火盡速補件，市府也會加速審查。他也強調，中火已開始努力改善，但離社會期待還有段距離，希望中火繼續加油。

林佳龍接受媒體訪問時指出，市府退回中火許可證的展延申請，最主要是希望台電能夠遵守台中市生煤管制自治條例，達成4年減煤40％的目標，並提供台電能源轉型足夠的時間。日前市府核准第9號機組許可證是有附帶條件，要求中火提出具體的減煤改善目標與期程，很可惜，此次9部燃煤機組許可證展延申請並無生煤管制配套，因此退件，希望中火盡速補件，以利審查。

林佳龍說，台灣必須在經濟發展與環境保護之間求取平衡，才能夠真正照顧到台中市民。目前台電已有改變，包括將建置2座天然氣機組取代燃煤機組、打造室內煤倉、推動1號機至4號機污染防治設備更新、購買高品質生煤、空品嚴重時還會配合降載減碳等5大措施，但離社會期待還有段距離，希望台電加油。

針對退件是否造成缺電危機？林佳龍指出，許可證到期日是明年2月24日，台電昨日已表達將儘速補件，市府也會盡快展開審查，只要台電更積極展開空污減量，絕對是可行的。

至於南投縣長林明溱宣稱將帶隊到台中火力發電廠抗議，林佳龍說，希望台電能夠聽到人民聲音，最主要是促成台電加速空污防治的步伐，市府利用訂定生煤管制條例，以及許可證發放等有效政策工具，加速督促台電改善空污；但台灣空污來源多方面，必須全面防治，除了境外污染占4成，境內6成污染則包括固定、逸散、移動三大污染源，各占1/3。

林佳龍認為除督促台電改善外，也要喚起國人注意生活上也製造許多空污，市府將全力提供捷運、電動公車等大眾運輸工具，並爭取環保署補助汰換柴油車，全面控管移動污染源。

林佳龍強調，國人呼吸一樣的空氣，空污對人的影響不分黨派、族群與性別，政治人物不要把空污防制過於簡化，台電確實要徹底改革，但國人也責無旁貸，要一起參與這場空污防制的作戰，全民動起來。