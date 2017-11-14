帶領親子跨越鴻溝 南台南家扶辦活動增加凝聚力

2017-11-14 13:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕南台南家扶中心日前在南投辦理親子成長營，由社工員帶著12戶40名曾有親子衝突的家庭成員進行2天1夜的「家庭微旅行」，並進行一連串的親子任務及野餐活動，每項任務也強調「親子一起」的重要性，帶領的社工也適度地從旁給予正向話語的引導和情緒支持，讓親子們可以輕鬆自在的共同學習正向互動模式。

家扶中心表示，社工在平日的家訪服務中發現，主要照顧者多半因經濟因素優先忙於工作，長期缺乏休閒與喘息空間，緊繃的壓力造成親子間少互動、多衝突和缺乏溝通，親子關係容易陷入緊張與僵化。

為此，社工規劃各項活動創造親子對話的機會、協力完成一幅家庭圖畫，並藉著分享、冥想、許願、祝福等儀式，引導家庭成員表達自己與家庭的連結或期盼，以達到彼此能同理並互助的目標。

一名單親媽媽表示，與孩子們一起遊戲闖關讓雙方的距離更近；育有國中生的小周爸爸則說，孩子一轉眼就長大，他想與孩子好好說話，卻發現已開始有代溝，藉著此活動才讓雙方互動更多。

家扶中心主任李保良表示，中心辦理親子活動，以此鼓勵家長花時間陪伴孩子，別讓3C保母替代家長原本該有的功能，多帶孩子們外出放風，培養良好的溝通和增進彼此同理，讓家人之間更加親密。