哭了！縣定古蹟鹿港地藏王廟彩繪出現「冰裂紋」

鹿港地藏王廟彩繪出現嚴重的剝裂。（記者劉曉欣攝）

2017-11-14 13:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕古蹟哭哭！彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟，多處彩繪都出現「冰裂紋」，還有木柱的單彩施作也有整片剝落；該廟總幹事林慧娟表示，93年重新修復完成，95年就逐步出現彩繪剝裂，真的很難想像！

鹿港地藏王廟重修後才入火安座13年，不只是門面彩繪，或是廟內的木柱或是彩繪，都出現剝裂情況，立委王惠美今天與文化部文資局、彰化縣文化局等人員一同會勘。

文化部文資局專門委員陳嘉瑞指出，從彩繪脫落、石地板斑駁情況來看，初步研判當年整修有些瑕疵，目前將先就彩繪，以及消防安全電線部分優先處理，修復經費將由文資局出6成，地方政府與業主出4成。

立委王惠美指出，文化資產這樣破破爛爛、相當難看，古蹟都不像古蹟，有礙觀瞻，希望文化部盡快協調完成重修工程。

彰化縣文化局長陳文彬表示，該局曾經提出修復規劃設計，但文化資產局審查會議結論「本案保存尚佳」，建議視補助經費多寡再予以補助，所以未獲補助；目前已續提明年度計畫，來申請補助。

鹿港地藏王廟彩繪出現「冰裂紋」。（記者劉曉欣攝）

鹿港地藏王廟的單彩施作部分，也出現整塊剝落。（記者劉曉欣攝）