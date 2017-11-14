北市明年元旦推包租代管 房東可享3年保證租金

北市府為鼓勵民眾釋出民宅，並配合內政部「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」，明年元旦將推出2200戶包租代管、代租代管計畫。（資料照，記者徐義平攝）

2017-11-14 13:46

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市有3.7萬戶屬於低度使用宅，空屋率達4.29%。北市府為鼓勵民眾釋出民宅，並配合內政部「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」，明年元旦將推出2200戶包租代管、代租代管計畫。北市府今天邀請得標4家業者到場參加啟動儀式。媒體詢問北市空屋率高，是否考慮課徵囤房稅、空屋稅去解決？市長柯文哲回應，空防稅絕對最有效，「但在這個民粹的國家，動不動就祭出處罰不是很好，第一階段還是先用愛的鼓勵。」

都發局解釋，「代租代管」是指房東與民間服務平台合作，由平台業者負責房客媒合及維護管理。「包租代管」則由政府主導承包，再交由平台負責媒合及維護管理，因有政府擔保，風險較低。

根據都發局報告，房東參與包租代管，可以保證租金收入3年、修繕獎勵每年1萬元、居家安全險3年保障，北市府也加碼出租前修繕獎勵，每處最高可補助5萬元；若參與代租代管則修繕獎勵每年1萬元、代租媒合找房客、租屋管理。而房客最高可享有租金補助最高7200元。

此外，負責管理、出租的租屋平台業者開發媒合費最高2.7萬元、包代管費最高4500元、租約公證費3000元，這次吸引8家業者投標。

都發局補充，若有屋主願意釋出房屋，建物須屬於北市合法建物，需唯一房以上（不包括雅房、分租套房），經評估房屋結構無受損及漏水問題之建物；房客需設籍於台北市，或在北市就學、就業，家庭成員均無位於台北、新北、基隆或桃園市擁有自有住宅，且家庭家庭年所得低於台北市50%分位點家庭之平均所得；另外屬於社會經濟弱勢戶也可申請入住。

都發局長林洲民也坦承過去代租代管政策成效不佳，主因是沒有稅率優惠，政府也沒有介入；現在政府一招標上網就有8家業者投標；更提到現在只要房東參與包租代管的一天就可以保障獲得租金，再加上租稅優惠，對前景審慎樂觀。