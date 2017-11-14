300元買玉蘭花…下一秒他卻砸地踩爛惹哭賣花阿姨

許多賣玉蘭花攤販冒風險賣花，卻傳出有賣花阿姨被糟蹋。圖非新聞當事人。（資料照，記者洪葦竹攝）

2017-11-14 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕馬路上賣玉蘭花的阿姨危險也賺不多，不料最近有網友在「wetalk」網站上透露，日前親眼目睹賣玉蘭花的阿姨被機車騎士糟蹋，該男花300元買下所有玉蘭花，下一秒卻將玉蘭花撒在地上踩爛，甚至還嗆阿姨「不會去其他地方賣嗎？」阿姨當場蹲在地上眼眶泛淚。

網友表示，一名玉蘭花阿姨固定在北市某路口賣花，該網友11日晚上又遇到該阿姨，當時他並未向阿姨買花，身旁的騎士則對阿姨說道「煩不煩？一串多少？」當時阿姨答30元，該男一口氣花了300元買下全部。

該男下一秒卻把玉蘭花撒在地上，還出腳把玉蘭花給踩爛，現場看到的民眾都相當傻眼，結果該男還怒嗆「你在這邊賣東西，根本擋路還製造交通問題，每次都看到你，不會去其他地方賣嗎？」當下阿姨只能默默蹲下撿花，且已眼眶泛紅。

原po指出，當時有一名女騎士立刻下車幫忙撿花，並對阿姨說想買下被踩的花，不過當時阿姨說不能賣了，女子只能安慰阿姨「辛苦了！下次還會跟你買的。」

原po感嘆，雖然在車陣中賣花的確危險，也會影響到交通，但真的沒有必要以羞辱人的方式表達不滿，對於善心女子的行徑，他則說「這個晚上的十字路口，讓我同時見識到人性的冷與暖」。