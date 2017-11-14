旅美左投王維中回母校 母親驕傲：他從小就很能吃苦

2017-11-14 13:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕隸屬美國職棒密爾瓦基釀酒人的旅美左投王維中，今天特地回到母校岡山壽天國小與小學弟們互動，陪著王維中一起返校的王媽媽說，兒子從小就從台東離家到高雄打球，一路上受到很多人的支持和鼓勵，加上維中從小就很能吃苦，才讓他能前進美國一圓棒球夢。

王媽媽說，維中在小四升小五的那年，被高雄來的教練鄭英俊相中，把他從台東帶到高雄唸書、打球，剛開始，維中不適應外地生活，曾偷偷哭著打電話給她，訴說自己想家的心情；當時，她告訴維中，如果真的撐不下去，媽媽就來帶你回家，結果過沒幾天，維中又打電話來，說自己很好，不用回家了。

雖然兒子口中說沒事，但當媽媽哪有不擔心的道理，王媽媽決定就近照顧維中，也從台東搬到高雄，不過當時維中因為寄住在教練家或其他球員的家裡，媽媽也不方便陪住，只能一個人住在小港，等維中去外地比賽時，她也會跟著去比賽幫兒子加油。

王維中後來順利旅美，也如願升上大聯盟，雖然還沒站穩腳步，但王媽媽對兒子很有信心，直誇他從小就很能吃苦，只要保持健康，未來一定還有機會；王維中今天也與另名旅美投手曾仁和一起回到母校，除了教導小學弟們練球外，也和自己的啟蒙教練鄭英俊敘舊；王維中說，接下來的目標仍是以大聯盟為主，回台這幾天也會持續自主訓練，把身體保持在一定的狀態。

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