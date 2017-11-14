醫病》下巴不明原因麻木 當心癌症轉移

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，下巴若有不明原因麻木，要當心是否為癌症轉移。（記者周彥妤攝）

2017-11-14 13:32

〔記者周彥妤／台北報導〕一名65歲男性，多年前曾罹患攝護腺癌，接受治療恢復良好，近來下巴不明原因麻木近2週，前往就醫竟發現是攝護腺癌復發轉移至下頷骨壓迫三叉神經，導致下巴麻木引起「頷麻症候群」。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，該名個案算是警覺性高的病患，就醫問診後，得知曾有攝護腺癌病史，經檢查發現，下巴之所以會麻木，是攝護腺癌復發轉移所致，隨後立即安排放射治療及化學治療。

黃啟訓指出，「頷麻症候群」是指急性或亞急性不明原因下巴麻木，屬於臨床罕見疾病，下巴異常麻木、觸覺溫覺喪失是典型臨床表現，極少疼痛，且味覺及肌肉咬合力量完全不受影響；成因可能來自下頷骨老化、不當的假牙或植牙壓迫到下頷神經，最要當心的是癌症轉移，癌症轉移造成的下頷不適，稱作「惡性頷麻症候群」。

黃啟訓表示，研究指出，有近3成惡性頷麻症候群患者，診斷前完全不知自己罹癌，一旦發生癌轉移並出現下巴麻木，平均存活期只剩15個月。門診以往數年內診斷過的癌症轉移案例中，其中又以乳癌、淋巴癌佔大宗，其餘也包含喉癌、大腸癌、肺癌、攝護腺癌、子宮頸癌等。

黃啟訓也說，門診也不乏不當假牙或植牙所引起的「頷麻症候群」，日前就有一名56歲女性，下巴不明原因麻木1至2週，就醫檢查發現是假牙壓迫下頷神經所致，隨後及時移除假牙，已恢復神經功能。

黃啟訓提醒，當麻木範圍跨過下巴中線，或有持續擴大現象，往往代表癌症有轉移可能；此外，近年植牙風行，植牙前也應詳細評估下頷骨的厚度與神經的走向，以避免神經壓迫導致發生此併發症。黃也呼籲，不明原因的下巴麻木，務必前往神經內科門診檢查，以找出真正病因。