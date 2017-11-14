總鋪師嫁女兒重本催下去 辦桌菜色狂上加狂

超豪華的「三層水果拼盤」讓在場賓客驚呼連連。（圖擷取自Dcard）

2017-11-14 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕在許多喜宴上，菜色總是許多人最為關注的焦點之一，有網友在社群平台「Dcard」貼出照片，並表示自己去參加老師的喜宴，而老師的父親是總鋪師，自家女兒出嫁的菜色直接下重本，除了大鯧魚、鮑魚每人一隻、焗烤帝王蟹之外，水果盤和手做甜點上桌更是讓全場賓客驚喜不已，這名網友也表示：「這是我吃過最浮誇的流水席。」

原PO在「Dcard」貼出當天的菜色照片，包括有著超厚生魚片的五福拼盤、超大烤鯧魚、每個人半隻清蒸小龍蝦、整隻的焗烤帝王蟹，其他像干貝、海參、鮑魚全都是真材實料。除了豐盛海鮮之外，更讓人驚訝的是超豪華的「三層水果拼盤」，包括無籽葡萄、奇異果、西瓜、哈密瓜、梨子，最底層則是一人一包愛心鐵盒巧克力和一顆智利蘋果；飯後甜點則是一人一個特製慕斯，而且每一種慕斯都不一樣，讓全場賓客驚呼連連。

原PO回憶，當時每當菜色出來、全場一「暴動」，就看到新娘的爸爸嘴角揚起得意的笑容，當下就突然莫名的感動，因為新娘爸爸身為總鋪師，運用自己所長盡己能力送給女兒一場最好的筵席，「這就是前世情人給女兒最好的禮物」。

許多網友看到超狂菜色之後紛紛表示：「這桌吃起來不便宜啊！為了女兒下重本欸～」、「這成本真的爆表不唬爛，很給女兒面子。」、「看得出來每一道都是爸爸對女兒滿滿的愛。」不過也有網友認為：「在台南蠻常吃到這種菜色的，但水果盤看起來真的很用心。」、「在南部覺得這樣還好耶～」、「我覺得這菜色在南部蠻正常的欸，不過甜點跟水果真的有狂。」

整隻帝王蟹豪邁焗烤。（圖擷取自Dcard）

五福拼盤有著超厚生魚片。（圖擷取自Dcard）

清蒸小龍蝦每個人半隻。（圖擷取自Dcard）

桌上也有超大烤鯧魚。（圖擷取自Dcard）