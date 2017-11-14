龍門漁具整補場啟用 各界嘉賓雲集

2017-11-14 13:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖湖西鄉衛星漁港龍門港，繼客輪碼頭雙向通航後，斥資1800萬元的漁具整補場暨漁民活動中心，今日也正式完工啟用，縣長陳光復還加碼明年閉鎖陣地完工、規劃興建突堤碼頭、湖東至龍門聯外道路，總投資額達1億4千萬元。

原本規劃斥資1900萬元興建的龍門漁具整補場暨漁民活動中心，但僅花了1800萬元，所以湖西鄉公所編列、鄉代會通過自籌預算100萬元並未動支，讓縣長陳光復誤以為鄉公所沒有經費，還當場向鄉長吳政杰、鄉代會主席洪國強要錢充實活動中心設備，經議長劉陳昭玲解釋才了解未動支鄉公所自籌經費。

龍門漁具整補場為新型整補場，1樓提供漁民漁具整補，2樓則是漁民活動中心、提供龍門老人供餐場所，一度被港務局相中欲租用為龍門客輪候船室，但因地方反對而作罷；今日的啟用儀式，除府會雙首長、湖西鄉長、鄉代會主席外，還有議員陳慧玲、成萬貫、蔡清續及龍門村長許文志、社區理事長及地方民眾多人前往參加。

縣長陳光復表示，湖西龍門與嘉義布袋雙向客輪通航後，成為澎湖出入海運門戶，加上明年閉鎖陣地完工啟用，遊客搭船抵澎後，就可先行前往閉鎖陣地旅遊，帶動地方商機，並規劃開通龍門至湖東聯外道路，進而帶動湖西鄉整體觀光旅遊發展，除了漁具整補場外，還要興建突堤碼頭增加泊席位，澎湖縣政府在龍門總投資額達1億4千萬。