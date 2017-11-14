魏晉南北朝「女皇妝」她勇奪「金手獎」

陳泯君（右）憑記憶，畫魏晉南北朝的美女。（記者顏宏駿攝）

2017-11-14 13:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「106學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽」日前於嘉義家職登場，「美顏組」考題竟要選手畫出「魏晉南北朝」的女妝，彰化縣國立員林家商選手陳泯君，平時不看古裝劇，憑藉自己對歷史的記憶，畫出「女皇妝」，勇奪金手獎。

陳泯君今天接受學校表揚，她說，為了這次技藝競賽，她跟老師蔣禮倫準備了半年，從「民國妝」、「淡素顏妝」、「唐宋妝」、「宮女妝」…都事前演練過好幾次，就是沒練過「魏晉南北朝妝」。

她說，現場所有選手幾乎都被這個考題打敗，她也差點慌亂，但她仔細回想，教科書上曾提到唐宋以前，女子的額頭都有「額黃」，額黃上有類似鳳的圖騰，其次嘴巴兩側有酒窩，她憶及女皇武則天和楊貴妃的模樣，自己慢慢回神過來。

陳泯君說，她不往「魏晉南北朝」去鑽牛角尖，試著揣想「古典美女」的樣子，畫了一個多小時，紅紅的臉蛋，配上額黃和鳳圖騰，最後畫上豔紅的唇膏和酒窩點，再戴上老師替模特兒準備的霞冠，一個落落大方的古典美女就成形。最後勇奪金手獎的殊榮。

員林家商這次參加「106學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽」表現傑出，在86校403位選手激烈競爭中，共11人榮獲個人組優勝，其中個人組搶下8座金手獎，為全國第一，每個參賽項目皆有獲得金手獎，同時獲得2項團體第二名，創下校史空前紀錄，優異亮麗表現讓全校師生欣耀不已。