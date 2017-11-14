誰是年度幹話王？ 這些人一句話讓拳頭都硬了

總統蔡英文和行政院院長賴清德都被網友選為「年度幹話王」代表。（資料照，記者楊金城攝）

2017-11-14 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕公眾人物的言行往往會受到人民的放大檢視，而近期護樹聯盟發起人張美惠在個人臉書上發起「年度幹話王」選舉，引來網友們響應，包括前陣子政治人物有關一例一休修法的談話及消防員捕蜂捉蛇的「功德說」都深獲網友們青睞。

張美惠在個人臉書上表示，既然都沒有媒體舉辦「年度幹話王」選舉，不如我們自己來舉辦。以下開放幹話王提名，提名規則請寫名字和代表性幹話，舉例像是徐旭東說「挖山可以養魚」、徐重仁說「低薪還一直出國去玩」、李應元說「我30年來都在搞社運」等。

這樣的活動也引來網友以近期的熱門新聞事件大作文章，像是總統蔡英文的「勞工是我心裡最柔軟的那一塊」、行政院發言人徐國勇的「有七休一怎麼積假去玩」和「相信台灣好老闆佔多數」以及行政院院長賴清德的「消防員抓蜂捕蛇是做功德」都獲得許多網友提名。

另外像東森房屋董事長王應傑的「台灣賤民不知道中國多進步」、勞動部長林美珠的「勞基法越修越漂亮」也是深受青睞的選項，也讓網友們感嘆，「入圍人數太多，而且表現幾乎不相上下」、「好難決定」、「真的很難選耶」。