恐怖！國內沒這種蛇的血清 「蛇王」被咬險送命

險讓「蛇王」黃國男送命的，是這隻美國森林響尾蛇。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-14 12:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕真恐怖！台南市歸仁區世界蛇王教育農場負責人黃國男，上個月遭自家飼養的美國森林響尾蛇咬中，送醫急救，但毒性發作太快，院方甚至病危通知；由於台灣沒有相關血清，成大醫學中心與台北榮總討論後，以龜殼花的的血清代替，他也在腫脹處塗抹藥酒，治療11天後，撿回一命，順利出院。

以人工繁殖眼鏡蛇為主的黃國男強調，自己養蛇35年，被大小眼鏡蛇咬過不下20次，也曾遭龜殼花蛇吻，都沒有這次嚴重，「響尾蛇太毒了」，尤其國內並無血清，他呼籲有當寵物養的飼主們，千萬不要隨意棄養，真的很危險。

黃國男表示，10月8日他在清理展示櫃時，先將美國森林響尾蛇裝入網袋內，再搬出戶外日光浴，並進行除蟲、消毒，準備移回鐵籠時，響尾蛇突然發動攻擊，毒牙透出網袋，他右手掌的拇指下方被咬中。

家人先用手術刀將傷口劃開，幫黃國男將手臂上的毒血擠出來，再用清水沖洗，消防隊獲報，將他送成大醫學中心急救。

不過，蛇毒迅速發作，黃國男說，響尾蛇屬於出血性毒，當時他不僅右臂腫脹，也開始關節疼痛，自己的血壓也驟降，低到60，幾乎要休克，生死交關。

黃國男指出，成大與榮總的醫師討論，因龜殼花生氣時，尾巴會搖動，類似響尾蛇，商議後，決定以龜殼花的血清應急；他在加護病房住了4天，院方一度認為病情不樂觀，連交情頗佳的天主教神父，都到場做了臨終傅油。

黃國男提到，除了醫院的治療之外，他也以自家的藥酒塗抹腫脹處，但並未觸碰傷口，避免感染；4天後漸入佳境，轉至普通病房，總計住院11天，經過近1個月的復健，目前已痊癒。

有趣的是，入場遊客聽園方人員導覽時，對於，蛇王險些送命一事，都大為詫異，竟爭相與「兇手」森林響尾蛇隔著櫥窗合影，讓黃國男啼笑皆非。