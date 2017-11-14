2017「新竹黑客松」下週競技 市府祭百萬獎金

2017-11-14 12:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府將於25、26日在新竹市立體育館舉辦「2017新竹黑客松」，邀請全國的創客及黑客們競逐百萬總獎金，市長林智堅期盼參賽者勇於提出想法，共同解決城市問題，一起改變城市，貢獻所長。

林智堅表示，「黑客松」（Hackathon）是黑客和馬拉松的複合字，意思是「馬拉松式的科技創作競賽」，提供Maker發想與創造的舞台，進而商業化、創業，為世界做一些改變。他也表示，剛上任時，發現市府官網已11年沒有改版，從「使用者」市民角度來看已經脫節，所以舉辦「市府官網設計黑客松大賽」，吸引全國網路高手齊聚市府大廳，進行33小時的馬拉松式競賽，創下全國政府單位先例。

他說，「台灣不缺人才，缺的是舞台」，他的責任，就是替年輕朋友創造舞台，因此市府與工研院合作，在清華大學打造「新竹市政府創新產業加速中心」協助青年創業，並透過與衣啟飛翔創客基地、打造東門青年創業基地等作為，讓年輕朋友在這座城市造夢、築夢，進而圓夢。

2017新竹黑客松邀請全國高手聚集新竹市，打造圓夢平台，祭出破百萬高額總獎金，也將透過開放政府資料，讓年輕朋友從這些數據，分析城市生活的「痛點」，並提出解決方案，提高生活品質。

林智堅期盼連結起每個熱愛創造、有夢想的人，在新竹黑客松交流與認識，找到志同道合的夥伴，「自己的家鄉自己努力」，一起改變城市，貢獻所長。

工研院產業服務中心主任劉佳明指出，近年來「台灣製造」已逐漸轉變為「台灣創造」，台灣擁有深厚的IT技術基礎，急需創意加值來強化技術競爭力內涵，正好透過搭配創客實踐手作模式，激發跨域創新。同時，也可為新竹市產業和中小企業注入新活水，期盼透過競賽模式，激勵有志青年創作發想，歡迎前來挑戰獎金。