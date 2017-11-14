年年秒殺「鹿港小吃宴」來了！「母蝦猴」首度上菜

今年鹿港小吃宴，將首度把帶卵的母蝦猴入菜。（記者劉曉欣攝）

2017-11-14 12:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕動作慢，就搶不到了！年年創下秒殺紀錄的「鹿港小吃宴」，今年首度讓特色菜「鹽滷母蝦猴」入菜，帶卵母蝦猴用鹽水滷製，產量少的母蝦猴，市價喊到每台斤1200元，更是饕客最愛！

「真心不騙，價格不漲！」鹿港鎮長黃振彥表示，這是第六年推出小吃宴，許多美食價格都一再調漲，但是「鹿港小吃宴」價格不變，都是維持每桌3000元，等於每個人只花300元，不只可以吃到28種小吃，還能吃到烏魚子，以及帶卵的母蝦猴，還有在地米粉能夠帶回去當伴手禮。

今年主打的「鹽滷母蝦猴」，業者林瑞琮表示，帶卵母蝦猴很少，不只是用鹽水滷而已，還有用蝦猴露來把鮮味帶出來。

「鹿港小吃宴」今天先行由明道大學時尚造型學系主任林淑蕙，率領10位學生來演出上菜秀，邀請大家一起來品嘗鹿港小吃。

今年「鹿港小吃宴」將在 12月2日、3日登場，今年用餐時間為晚間6點上菜，兩天各辦150桌，報名時間為11月21日上午8時30分起接受訂桌，每場次預定傳真報名100組，鹿港鎮公所現場報名50組，報名表可於鹿港鎮公所官網下載，填寫之後以傳真或至公所現場報名。

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今年鹿港小吃宴，將首度把帶卵的母蝦猴入菜。（記者劉曉欣攝）