時代騎輪節26日台中見 5千人挑戰百K

主辦單位時代騎輪節活動開跑。（記者張菁雅攝）

2017-11-14 12:18

〔記者張菁雅／台中報導〕2017時代騎輪節26日將在台中市政府前廣場登場，將有超過5千人騎單車挑戰100公里。市府今天表示，雖然「100K自我挑戰賽」已報名截止，但活動現場規劃產業攤位、體驗區及胖卡美食區，適合全家一起同樂。

時代騎輪節今年規劃長達100公里的挑戰路線，騎乘路線經過許多台中知名景點，包括台中歌劇院、台中自由車場、高美濕地、藍色公路等，不僅國內外愛好騎乘民眾踴躍報名，更有香港、日本、澳門、馬來西亞、菲律賓、越南等各國好手跨海參加，超過5千位騎士將挑戰自我，同時沿線欣賞台中之美。

台中市政府副祕書長郭坤明表示，台中市對於推動康健體驗產業及全民運動不遺餘力，不僅舉辦多項自行車活動，更爭取到將自行車列入2019東亞青年運動會比賽項目，期待台中成為自行車人才培育基地；此外，今年時代騎輪節將有25位身障者騎乘手搖車，一同為活動領騎。

經發局主秘蔡珍珍則表示，台中市自行車與零件製造業佔全國77.8％、運動器材則佔53％，顯示台中為這兩大產業的最主要產業聚落，因此，時代騎輪節以嘉年華方式，結合自行車與運動器材產業，邀請捷安特、東庚、單車時代等廠商在會場展售，並讓民眾實際體驗，以帶動相關產業及全民騎乘風氣。