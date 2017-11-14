髒亂點煥然一新 頭城火車站2側景觀步道完工

頭城鎮公所爭取經費在頭城火車站2側建置景觀步道，近期完工驗收，希望讓髒亂點煥然一新，也成為學生上下學通行的捷徑便道。（記者林敬倫攝）

2017-11-14 12:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城火車站2側的環境長期疏於整理雜草叢生，尤其是左側的鐵路用地，常年堆置鐵道廢棄耗材，髒亂的環境更是為人垢病，鎮公所爭取經費建置景觀步道，近期完工驗收，希望讓髒亂點煥然一新，也成為學生上下學通行的捷徑便道。

頭城火車站體立面，於105年年底整修完成，讓原本老舊的頭城火車站煥然一新，但是火車站2側環境長期疏於整理雜草叢生，早年在民眾的陳情下鐵路局施作簡易的圍籬，讓民眾眼不見為淨，髒亂卻依舊存在。

為配合頭城火車站的立面整修，同時美化市區環境，鎮公所於105年提報「頭城火車站2側沿線步道景觀改善工程」爭取內政部營建署城鎮新風貌計畫補助，獲核定新台幣500萬元經費進行改善。

該步道總長約280公尺，今年4月動工，10日完成驗收，工程銜接103年完成的頭圍景觀步道北側連接至開蘭橋下、南側通達喚醒堂旁巷道，除了提供民眾舒適的休閒散步的空間之外，同時也是學生上下學通行的捷徑便道。

鎮長曹乾舜表示，感謝鐵路局能夠無償提供鐵路用地，讓我們來施作景觀步道和小公園。公所用心來營造、改善居民的生活環境，歡迎大家多加利用，同時也希望大家共同來維護這得來不易的美麗景觀與設施。