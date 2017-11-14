疫病》北市登革熱病例皆為境外移入 大馬占大宗

外出旅遊儘量穿著淺色長袖衣褲，於身體裸露處使用經衛福部核可的防蚊藥劑，以防遭病媒蚊叮咬。（北市衛生局提供）

2017-11-14 11:04

〔記者周彥妤／台北報導〕氣候變遷，登革熱流行期拉長，截至昨日，今年台北市登革熱病例累計58例，皆為境外移入，高居全國之冠，感染源以東南亞國家為主，其中馬來西亞12例占大宗。

北市衛生局指出，截至今年11月13日，北市登革熱病例累計58例，全是境外移入，高居全國之冠，感染源以東南亞國家為主，其中以馬來西亞12例最多，其次為菲律賓、越南各8例。

北市衛生局指出，依據北市今年登革熱確診個案通報前就醫次數分析，由機場入境篩檢被通報計29名（占50%）、就醫1次被通報計20名（占34.5%）、就醫2次8名（占13.8%），就醫3次1名（占1.7%），資料顯示仍有15.5%的個案未被及時通報；部分個案於流行地區旅遊返台，出現發燒、倦怠、頭痛、肌肉痛、關節痛及後眼窩痛等症狀，輕忽症狀且自行服藥未即時就醫，使疫情隱藏期超過3日，甚至延遲通報達9日。

北市衛生局疾病管制科長陳少卿表示，境外移入病例可能有引發本土登革熱風險，對市民健康及社區防疫造成極大的威脅；旅遊期間或回國後，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、噁心及出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊、活動史等；醫院與診所方面，應將旅遊史納入問診標準作業流程，以利早期診斷及治療。

北市衛生局表示，已與北市觀光傳播局合作，請轄內旅遊業者加強出團至登革熱流行地區的防疫措施宣導，如提醒旅客須做好防蚊措施，並隨時注意國際疫情最新資訊。

北市衛生局呼籲，國人如前往登革熱流行地區，應落實個人防蚊措施，於身體裸露處使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑，並儘量穿著淺色長袖衣褲，以防遭病媒蚊叮咬。此外，民眾平時應落實居家戶內外清除孳生源，避免病毒於社區傳播。