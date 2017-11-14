小黃狗不再流浪！他退伍用黃埔包裝牠回家惹哭網友

劉黃黃退伍當天用黃埔大包包將小黃狗帶回家。（圖擷取自臉書社團「米克斯傳奇」）

2017-11-14 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在宜蘭當兵時，時常看到一隻長滿蟲的流浪小黃狗在漁港吃垃圾和廚餘維生，心中發誓退伍當天要讓牠脫離流浪生活，當他熬到退伍那一天，拿出黃埔大包包裝了這隻小黃狗，從頭城坐火車回到桃園，帶著牠一起返家，這一天也是小黃狗的重生紀念日。

網友劉黃黃在臉書社團「米克斯傳奇」PO文表示，5年前，這隻全身髒兮兮長滿蟲的小黃狗，在宜蘭頭城的漁港流浪，時常看著牠咬著垃圾與不要的食物維生。劉黃黃說，心裡些不捨，無法想像如此乖巧的流浪狗為何沒人要，心裡默默發誓，自己退伍那天一定要帶著牠離開流浪生活。

劉黃黃終於熬到退伍的那天，5年前的11月10日，就用當兵的黃埔大包包將小黃狗裝進去，一路從頭城坐火車回到桃園。劉黃黃說，一路上牠似乎笑了，眼神從無助變溫柔，似乎知道自己終於有了一個家不用再流浪了。

許多網友看完後，感謝他對流浪動物的愛心，「謝謝你當初的決定，加油，要繼續幸福下去喔」、「謝謝你給她一個幸福安全的家」、「看了眼眶泛紅，謝謝你離開還帶走牠」、「這讓我鼻酸！真的感動！」、「謝謝您給牠溫暖的家」、「除了感動還是感動，謝謝你。」

5年前，這隻全身髒兮兮長滿蟲的小黃狗，在宜蘭頭城的漁港流浪，時常看著牠咬著垃圾與不要的食物維生。（圖擷取自臉書社團「米克斯傳奇」）