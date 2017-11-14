《醫病》抗生素非「消炎ㄟ」 須遵醫囑「吃好吃滿」

奇美醫學中心舉辦「世界抗生素週」宣導活動，籲請民眾合理使用。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-14 09:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕一般人常以為抗生素就是所謂的「消炎ㄟ」，出現隨意購買、濫用的情況，有的則是看診後，自己減少劑量、縮短療程，反而引發抗藥性，奇美醫學中心呼籲民眾確實遵照醫師囑咐，「吃好、吃滿」，才能達到最好的治療效果。

奇美醫學中心今天響應「世界抗生素週」舉辦宣導活動，院長邱仲慶帶隊宣示，要合理使用，也呼籲民眾遵照醫囑來服藥，切勿過量或不足，醫病攜手，提高醫療照護的品質。

奇美感染管制中心主任湯宏仁表示，一般人多誤認坊間能買到的「消炎ㄟ」，即為抗生素，其實非類固醇止痛藥才是，民眾常會濫用。

在沒有醫師的處方下，服用過量，會造成腸胃道不適的併發症，如「偽膜性腸炎」等，反而傷害身體。

湯宏仁也提到，抗生素主要在殺菌，有些患者看診後，則是未遵照醫囑，使用上，自行減少劑量或縮短療程，沒有被完全殺滅的細菌容易養成抗藥性基因，導致更嚴重的病況。

湯宏仁重申，民眾應確實遵照醫囑，抗生素「吃好、吃滿」，不要自己任意調整服用；至於剩下的藥品，切勿隨便棄置，醫療院所都有回收機制，避免影響環境，破壞生態。