週六東北季風南下 吳德榮：氣溫驟降、迎接濕冷天氣

吳德榮指出，週六將有另一波東北季風及冷空氣南下，溫度驟降，週日清晨北台灣氣溫僅有14、15度左右。（圖擷取自中央氣象局）

2017-11-14 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北風持續影響台灣，迎風面北部及東半部仍有雨，中南部僅有零星短暫雨，氣象專家吳德榮表示，未來隨著東北風減弱，天氣將逐漸轉好，氣溫大幅回升，而週六會有另一波東北季風及冷空氣南下，溫度將會驟降，週日清晨北台灣氣溫僅有14、15度左右。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，今日東北風影響略增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，北台灣仍偏涼；中南部則是多雲時晴，日夜溫差稍擴大。明日受東北風影響程度則稍微減輕，因水氣減少，西半部天氣穩定，僅有北海岸、北部山區及東半部有降下局部短暫雨機會；中南部天氣晴朗，但是日夜溫差大，民眾要稍加注意。

吳德榮提到，週四週五天氣晴朗，氣溫可望大幅回升，不過週六會有新一波東北季風及冷空氣南下，迎風面除了降雨之外，氣溫恐驟降超過10度，天氣變化大。週日北部、東半部則有局部雨，清晨北台灣沿海地區最低溫可能僅有14至15度，白天氣溫也僅有16、17度左右，整天濕冷；中南部地區則是雲量略增，氣溫也會跟著下降。