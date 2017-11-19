天天吃好料》員林丰富食堂 濃濃日系風格家庭料理

丰富食堂的湯咖哩深受顧客喜愛。（即時新聞攝）

2017-11-19 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣員林市的台一線莒光路旁，最近出現一棟玻璃帷幕小屋，夾雜著新潮的清水模和鐵件素材，路過民眾很難不多看兩眼，它是「丰富食堂」，由具清新生活感父子共同打造的家庭料理、咖啡及雜貨，近期已成為員林熱門新景點。

丰富食堂的料理主打日系家庭風格料理。（即時新聞攝）

從銀行經理退休後轉戰餐飲業，丰富食堂老闆巫先生臉上始終保持著笑容。巫老闆不只用心學料理，更一直用創造力打破現實框架，沒花費心思在商圈找店址，反而選擇在市郊荒地上，花費2年多獨力蓋好餐廳；巫老闆笑說，「家人和朋友都覺得我瘋了，但我沒怎麼多想，因為自己蓋的才是自己想要的，過程中壓力的確很大，但現在看起來成效比想像中還好多！」巫老闆的兒子阿哲在旁點頭稱是。

丰富食堂老闆父子相當用心。（即時新聞攝）

丰富食堂主打日系家庭風格料理，每道菜都由巫老闆與阿哲討論許久，無數次試吃終將餐點定案，其中一道濃厚日本風格的「北海道湯咖哩」定食更是店內主推餐點，會想學做北海道獨特的湯咖哩，巫老闆透露到過札幌吃過湯咖哩的感動，這種濃濃咖哩香氣配上台梗9號米非常絕配。

店內的書牆讓人眼睛為之一亮。（即時新聞攝）

另外一道台灣味「清蒸鮮魚定食」也是店內人氣餐點，老闆下重本使用整尾的鱸魚烹製，不少顧客看到整條魚都大吃一驚；巫老闆認為，讓顧客吃到整條魚的美味，才是台灣家庭吃飯的方式，雖然成本較高，看到顧客開心的表情，他很開心。其他包括紅酒燉牛肉、馬鈴薯燉肉及唐揚雞定食，每道菜都吃得到台灣家庭有溫度的感動。

清蒸魚定食使用整尾鱸魚，是顧客必點料理之一。（即時新聞攝）

不只有老闆的拿手好菜，過去從事建築業的阿哲，因為太愛喝咖啡，後來乾脆辭掉工作，在台北咖啡店、抹茶店學習，返鄉後擔任丰富食堂的店長兼咖啡師，除了義式咖啡，店內還提供單品手沖咖啡，另外，也有店內自製的純天然水果氣泡飲。

老闆娘也相當推薦的日式築前煮。（即時新聞攝）

特別的是，店內的裝潢風格全由老闆父子一手打造，一進入店內就可以看到一整面的雜誌書牆，店內以日本雜誌、書籍居多，包括經典雜誌「POPEYE」、「BRUTUS」等都可以在店內翻閱到，許多顧客笑稱這不只是食堂還是圖書館。阿哲解釋說，希望打造出具日本職人精神的服務品質，並以台灣人情味呈現出來，因此一直在日本雜誌裡頭找尋靈感，也希望將這份心意傳達給每位顧客。

馬鈴薯燉肉受女性顧客喜愛。（即時新聞攝）

巫老闆父子不只想做料理，還擬串連起員林的生活風格店家，目前店內咖啡是採用員林郡‧瑟斯特咖啡的咖啡豆，蛋糕則是2015國際南歐廚藝「黑盒子料理」競賽奪冠的醚頌坊甜點工作室美女老闆合作，這些店家都是員林市新興的名店，未來丰富食堂也將和其他店家合作，製作員林最具風格的店家旅行地圖。

下午茶時段提供的豬排三明治。（即時新聞攝）

店內販售日本進口啤酒。（即時新聞攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

咖啡搭配雜誌吸引不少文青上門。（即時新聞攝）

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