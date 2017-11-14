1張紅椅頭夯日本 「2017台灣創造力100」上榜

日本民眾參觀紅椅頭。（南市觀光旅遊局提供）

2017-11-14 09:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「真正的台灣，真正的台南」是什麼樣子？就是台南小吃攤常見的紅色塑膠椅！南市觀光旅遊局於2015年起連續3年推動「台南紅椅頭觀光俱樂部」計畫，耕耘日本旅客市場，擁有廣大日本粉絲迷，今年在知名La Vie雜誌「2017台灣創造力100」上榜得名。

「台南紅椅頭觀光俱樂部」2016年已得到《Shopping Design》雜誌所頒發「2016Taiwan Design BEST 100」在地文化推廣貢獻獎，今年在《La Vie》雜誌主辦的「2017台灣創造力100」中，再以策展主題、國際能見度、策展規劃的出色表現，入選「10大創意展覽」獎。

台南觀光旅遊局表示，紅椅頭就是台南小吃攤常見的紅色塑膠椅，外表看起來質樸簡單，但材質耐摔不怕日曬雨淋，與台南人的性格很相似，外表直接但是內心熱情真誠，也因此以最少的資源、最在地的思維發想，回歸台南人「實在、好客」的本質，勇於選擇常民生活中隨手可得的紅椅頭，作為台南形象之鑰，與世界交朋友，成功擄獲日本朋友認同，成為台南和國際友人「相聚」的代表物。

觀旅局每次一年一度在日本大阪辦推介展覽活動現場，不只日本民眾滿座，結束時發送的紅椅頭照例「一掃而空」，粉絲們也紛紛在臉書留言熱烈迴響。

觀光旅遊局表示，「台南紅椅頭觀光俱樂部」才成立3年，就連2年獲獎有成，除了主要策展人游智維、陳昭恩是靈魂人物，還有每年攜手合作的主題藝術家楊士毅、成若涵、林思駿，以及擔任講座的日本作家一青妙、奉茶主人葉東泰、莉莉冰果室老闆李文雄、優雅農夫藝術工廠執行長黃鼎堯、屎溝墘客廳主人蔡宗昇、繪畫修復師蔡舜任等文化界共同打造，證明政府與民間攜手，可以激發出令人驚豔成果。