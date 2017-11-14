11/14 各報重點新聞一覽

內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間，涉利用經手移民署入出境資訊系統招標案機會，收取十多家廠商賄賂，再洩漏標案資訊供圍標或綁標，至少有7件標案涉弊。（記者羅沛德攝）

2017-11-14 06:15

自由時報

入出境資訊系統爆綁標 追有無中資

內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間，涉利用經手移民署入出境資訊系統招標案機會，收取十多家廠商賄賂，再洩漏標案資訊供圍標或綁標，至少有七件標案涉弊。台北地檢署昨會同廉政署動員百人大搜索，約談施男等四十二人到案，檢廉擔心弊案造成國門入出境安全漏洞，甚至國人個資流向對岸，已一併清查涉案廠商是否具中資色彩。

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比照日韓收出國稅？ 交長：3個月內提評估報告

台灣出入境將收「出國稅」？日本將自二○一九年向出境旅客徵收「出國稅」，一年可望增加一○六億元觀光收入，有立委建議台灣可評估參考收取「出國稅」；交通部長賀陳旦回應，現行收取每人五百元機場服務費已有部分用在觀光產業，承諾三個月內提出是否再加收出國稅的評估報告。

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媽媽聲聲喚 車禍癱瘓少年 奇蹟甦醒

花蓮縣鳳林鎮十八歲少年徐恩溢，去年十一月因重大車禍重創腦部而癱瘓臥床，眼雖能睜開卻不認得人。徐媽媽辭去工作，每天為兒子把屎把尿、餵食照顧，每天帶他去醫院復健不曾中斷，經幾次手術治療後，最近少年逐漸甦醒、終於能輕聲說出「愛媽媽」，讓媽媽林愛崙感動直呼「是奇蹟、做夢都沒想到兒子能恢復」！

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蘋果日報

可惡 假面暖男 性侵13少

雲林縣麥寮鄉出現「地下淫宮」！林姓男子在自家設神壇，熱心勸募捐米、將自己包裝成善心暖男，卻以毒品控制青少年，支援廟會陣頭牟利，警追失蹤少年毒品源頭逮捕他，赫見其手機裡有13名青少年裸照及和他互打手槍影音檔，最小被害才9歲，一名青少年控訴遭他性侵，林男訊後被依違反《毒品危害防制條例》、《兒童及少年性剝削防制條例》移送，法院裁定收押禁見。

高市官員 赴慶富幫喬廠地

慶富造船承攬獵雷艦國造案，昨再爆出慶富取得蓋造艦廠的興達港土地過程也涉弊，《蘋果》接獲慶富離職員工爆料，去年10月7日高雄市府海洋局長王端仁和漁業署官員親赴慶富公司，與慶富副董事長陳偉志勾串，官員獻策替慶富量身訂做標案，讓慶富獨家以短租方式取得土地，再以促參案修造船廠BOT進駐，讓慶富延長興達港使用年限，1小時40分鐘的密會全遭錄音存證。

聯合報

空汙大戰升級選戰...中火燃煤展延 9部遭市府退件

空汙議題已成為明年中台灣選戰的變數，藍營猛攻台中市政府，南投縣長林明溱昨天也揚言率眾包圍台中火力發電廠。中市府更大動作舉行記者會，宣布退回台中電廠提出九部燃煤機組的操作許可證展延申請；台電必須在卅日內補件，若未能在明年二月廿四日前審查通過，就必須停機。

山雨欲來...軍人年改說明會 緊急喊卡

總統府國家年金改革委員會原訂於今天上午舉行記者會，對外公布軍人年改方案，但迫於退伍軍人團體揚言到總統府前抗議，多方考量後，決定取消，改由行政院預告軍人年改的原則，並且將利用卅天的預告期，與相關團體說明，期限到了以後，才由國防部及退輔會進行法制化作業。

中國時報

錄音檔爆料！慶富直通總統府喬24億

獵雷艦承包商慶富案驚爆重大轉折。藍委馬文君接獲爆料音檔，內容透露慶富有直通總統府的管道。慶富急須第三期履約款24億元，但海軍去年並未編列該款項，慶富副董事長陳偉志找上總統府「溝通」後，海軍即使出「預算大挪移」，這筆錢在去年12月16日「提早」進入慶富帳戶，國防部只得「先上車後補票」，今年編列預算補齊24億元款項。

宋楚瑜讚大陸 有大哥的樣子

我國APEC代表團領袖代表宋楚瑜昨天肯定大陸在APEC對台灣釋出「相當的善意」，未予打壓，並稱讚對岸「大哥像個大哥的樣子」，他說，雖然兩岸雙邊各有各的堅持，但「如何用誠意想辦法把事情處理好，這是執政黨必須要瞭解的事情」。