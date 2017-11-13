國際機器人大賽奪冠 台灣隊戴國旗帽領獎超吸睛

台南市海東國小同學參加國小組Jousting（騎士）獲得第一名，上台領獎。（海東國小提供）

2017-11-13 23:30

〔記者蔡文居／台南報導〕日本加賀市2017 RoboRAVE國際機器人大賽於12日結束兩天的賽程，由台南市10所中、小學組隊參加的台灣隊，在冠亞軍賽中，兩度擊敗強敵中國隊，在9面金牌中台灣勇奪6金，成為最大贏家，也為台灣爭光。

其中，連續3年參賽的台南市海東國小榮獲2金1銀3銅的佳績，表現亮眼。這次他們上台領獎均戴國旗帽，吸引全場目光。責帶隊赴日參賽的海東國小教務主任洪駿命說，今年戴國旗帽上台領獎反而吸睛，RoboRAVE主席及副主席也戴上國旗帽，後來就把國旗帽送給他們。

洪駿命說，今年中國隊實力很強，在國中及國小組的決賽時，與他們兩度遭遇到，最後均驚險獲勝抱回冠軍。奪冠的學生黃裕博說，比賽過程很刺激，最後終於打敗中國隊獲得第一名，很開心，雖然時有挫折，但也從比賽中學習到寶貴的經驗。

這項國際機器人大賽今年第3年舉辦，參賽國家包括美國、日本、台灣、印度、新加坡及中國等6個國家。台南已連3年組隊代表台灣參賽。

洪駿命表示，這次比賽分為a-MAZE-ing（迷宮）、Jousting（騎士）、Line Following（循線）3項比賽，另外有高中組創意賽及Line Following比賽。總獎牌共26面，台灣就包辦了6金4銀4銅共14面獎牌，為3年來奪牌數最多的一年，表現亮眼。