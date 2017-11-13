遭台灣伊斯蘭協會控網路霸凌 PTT發3點聲明回應

2017-11-13 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕台灣伊斯蘭協會上月31日發出聲明，譴責台大「批踢踢實業坊（PTT）」的使用者在八卦版上網路霸凌穆斯林，對此，PTT官方13日發出3點聲明，指出部分使用者的發言不能簡化為管理者與絕大多數使用者的意見，「我們始終相信：在社群自主管理下不同群體的彼此對話，比由國家機器箝制言論，更能長期、有效地增進理解、消弭偏見。」

台灣伊斯蘭協會上月31日的聲明中，擷取PTT八卦版部分網友言論，直指有部分人士在PTT上持續散播詆毀伊斯蘭、辱罵穆斯林等偏激言論，內容包含「穆斯林就是垃圾」、「垃圾宗教 最好通通處死」等，認為PTT長期使用國家學術網路資源，卻任由網路鄉民利用這個資源來從事與學術精神完全背道而馳的八卦論壇。

該協會表示，「言論自由不能無限上綱，台灣民主社會不能縱容野蠻粗暴的網路恐嚇威脅」，除了譴責PTT，並對台灣政府提出嚴正抗議。

PTT官方13日發出3點聲明，表示網路空間的開放、透明與公平性，應該作為協助少數或弱勢族群發聲的管道，而不是複製既有偏見的工具，並指出，八卦板是PTT全站1萬3000多個看板中之一，其中部分使用者的發言當然不能簡化為管理者與絕大多數使用者的意見，雖然討論過程中難免出現基於誤解的言論，但總能在前述網路精神下，促進不同立場的對話、交流與相互理解。

PTT官方指出，本站以台灣法律、台灣學術網路管理規範、教育部BBS站管理使用公約為制定站規的依據，並由板主、組務人員、站長共同無償、義務管理，在此再次重申過去公告中多次聲明不認同歧視語言的一貫立場，「我們始終相信：在社群自主管理下不同群體的彼此對話，比由國家機器箝制言論，更能長期、有效地增進理解、消弭偏見。」

PTT聲明全文：

日前台灣伊斯蘭協會發表聲明，對批踢踢實業坊（以下簡稱本站）八卦板出現部分使用者批判伊斯蘭教與穆斯林之言論表達抗議。本站聲明如下：

一、對於少數或弱勢族群因本站所屬看板部分使用者的強烈言論而感到不安，我們感同身受，並且深深致意。我們向來認為，沒有任何一個少數或弱勢族群，不論其群體或個人，應該受到刻板印象帶來的仇視所困擾；沒有任何一個少數或弱勢族群，不論在網路或實體社會，應該受到多數或強勢者的欺凌；反而，正因為其少數與弱勢，網路空間的開放、透明與公平性，應該作為協助他們發聲的管道，而不是複製既有偏見的工具。

二、本站成立22年以來，始終堅持以開放、透明與公平的精神，服務每一位使用者。過去22年在這樣的精神下，累積了無數包容、多元與理智的深度討論串。八卦板作為本站一萬三千餘個看板中的一個，其部分使用者發言當然不能簡化為本站管理者與絕大多數使用者的意見。其餘上萬個看板中，有徵求推薦台北印尼街美食引發的新移民文化討論，有問晴光市場的八卦展開的移工休閒生活討論，從對2012年台北車站阻擋開齋節的批評、到幾年後該站對開齋節敞開大門所引發的正反辯論，乃至樂生、性少數、女權…等，其中難免出現基於誤解的言論，但總能在前述網路精神下，促進不同立場的對話、交流與相互理解。正是這些長期、龐大的討論量累積，構成了本站對台灣社會的影響力，而不是單一看板一時的風向。

三、本站素以我國法律、〈台灣學術網路管理規範〉、〈教育部BBS站管理使用公約〉為制定站規的依據。基於網路開放、透明與公平的精神，多數看板均以普選產生板主，與使用者約定板規，由板主、組務人員、站長共同無償、義務管理。為因應本站近年成為各方言論必爭之地與受到社會前所未有的高度矚目使偏頗言論比例上升，本站在此重申過去公告中多次聲明不認同歧視語言的一貫立場（註），我們也非常願意與時俱進，在言論自由與言論品質管理間，不斷尋求新的均衡點以及更有效減低歧視語言的管理模式。我們除了邀請本站使用者繼續珍惜網路的精神與匿名發表的自由性，也邀請所有少數、弱勢者共同上線參與討論。我們始終相信：在社群自主管理下不同群體的彼此對話，比由國家機器箝制言論，更能長期、有效地增進理解、消弭偏見。

批踢踢實業坊站長群

2017.11.13.