兩指夾女實習生褲袋香菸 老巡佐被告性騷擾氣得退休

2017-11-13 23:08

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局中正二分局51歲吳姓巡佐被控涉嫌在派出所對一名警校女實習生性騷擾。吳員辯稱，當時犯菸癮，見女實習生牛仔褲臀部口袋處有盒香菸，就從背後以兩指將菸盒夾出，但不慎掉落，實習生聞聲轉頭質疑吳員舉動怪異，事後提告性騷擾。吳認為無端挨告、還被調職相當不堪，氣得申請退休，在退休關懷卡上寫下「我很不爽」、「還我尊嚴」。

警方調查，今年8月，吳員在派出所內犯菸癮，他見到一名暑假期間來派出所實習的警校女實習生在派出所吸菸區講電話，但牛仔褲臀部口袋有盒香菸，他擅自以兩指將菸盒夾出，但過程中不慎掉落。女實習生聞聲轉頭出言質問「你在幹嘛」！儘管吳員解釋，但實習生仍耿耿於懷。

女實習生事後越想越怪，決定提告性騷擾，警方督察人員調閱派出所內監視器，發現情況大致如吳員所說，但仍依規定約談，並調往警備隊。

該派出所一名同仁說，吳員從警30多年，不甘被調往警備隊，還遭受同仁指指點點，氣得申請退休想證明自己清白。吳員還在警方的退休關懷卡上，寫出自願退休的原因是「我很不爽」、若要改變退休決定的情況是「還我尊嚴」。

中正二分局說，由於女實習生堅持提告，只能將吳依違反性騷擾防治法送辦，不過此案已經成立調查委員會釐清，調查結果尚未出爐。